柯兩岸立場轉向 民調崩跌

台北市長柯文哲為「兩岸一家親」言論改口致歉，民調反而崩跌。圖為2016年大選，國民黨舉辦造勢活動，民眾舉牌遊行。（中新社）

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中國時報
／台北報導

柯文哲接掌台北市長後，施政滿意度長期維持在50％上下；在與可能對手進行支持度評比時，也都居於領先。直到今年5月為向民進黨輸誠，不惜為「兩岸一家親」說法致歉，才導致民調一夕崩跌，甚至已被國民黨北市長參選人丁守中超越。儘管柯在事後又改口滅火，但仍無法擺脫進退失據的窘境。

自2014年12月底柯文哲就職北市長後，艾普羅民調公司長期追蹤施政滿意趨勢。結果發現，在他就職之初，滿意度為59.5％，不滿意度為8.3％；就職周年，滿意度58.4％，不滿意度為22.8％，滿意度維持平盤；就職兩周年時，滿意度則是降至42.2％，不滿意度為49.7％。

在2017年初，柯文哲宣布競選連任後，滿意度回升至47％，不滿意度降至45.6％；接著當他公開反對去蔣化後，滿意度更升回50.3％，不滿意度降至39.1％。

接著，2017年12月，當國、民兩黨陸續浮現丁守中、姚文智等可能的北市長參選人後，根據《美麗島電子報》所做民調顯示，當時柯文哲仍有51％的施政滿意度，不滿意度則是39.3％。

引發關注的是，當時該民調還特別將柯與丁進行民調PK，結果顯示柯支持度為46％，丁守中為32.7％，柯領先13個百分點。

但當柯文哲在今年5月9日為「兩岸一家親」說法道歉後，縱使旋即改口，艾普羅再針對柯、丁等人進行支持度評比，柯支持度僅36.5％，首度被丁的42.7％超越，雙方差距6.2個百分點。

此後，各媒體陸續公布的北市長選戰民調，也都顯示柯支持度確實已落後，選情膠著迄今。

(中國時報)

新聞透視－王引兩岸一家親 籲柯… 「台灣要夠強 才有談判空間」

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