傳親民黨推李鴻源 參選桃市長

2018年06月27日 04:11 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

2018桃園市長選舉橘色不缺席！親民黨將在桃園推出市長參選人，最快下月公布，但人選還在保密，據悉李鴻源、黃義交、周玉蔻等都有可能，希望是「有話題的母雞」帶動地方選舉。

議員則將以2+3模式和地方實力派戰將合作，力拚在藍綠之外也能在市議會推出黨團，握有提案權。

2年前擔任宋楚瑜大桃園競選總部執行長的親民黨桃園市黨部主委林國政，坦言曾和主席宋楚瑜針對桃園選情深談數小時，認為桃園基本盤還是藍大於綠，2016年總統大選宋徐配在桃園拿下15萬6518票、得票率14.58％，相較朱王配36萬9013票、得票率34.39％，幾乎快是藍軍的一半，仍有相當實力，加上認為藍軍潰散，鬆口證實將在桃園推出市長人選。

地方盛傳，前內政部長、台大土木系教授李鴻源是熱門人選，執教鞭之餘仍不忘針砭時事，曾任台北縣副縣長行政經歷豐富，專業土木背景更可為桃園項建設貢獻心力。

前立委黃義交、名嘴周玉蔻也都不排除空降參選。林國政說，7月底前一定會公布，確切人選保密到家，強調會是有話題的母雞，全力拉抬小雞選情，宋也會在8月下鄉為參選人造勢。

林國政也證實「柯宋連線」不是空穴來風，親民黨在桃園市議員將提名2席，分別是桃園區的他，和楊梅區、前代表會主席林羅春的妻子陳秀玲，另在八德、蘆竹和龜山有3位「隱藏版」人選，過去分別隸屬藍、綠陣營，私下都已達成協議，8月底領表登記後，將聯合造勢，也會和台北市長柯文哲合作推出文宣，以2+3模式，目標組成黨團、進軍桃園市議會，走出藍綠之外的第三條路。

(中國時報)