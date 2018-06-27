傳親民黨推李鴻源 參選桃市長

傳親民黨將徵召前內政部長李鴻源投入桃園市長選舉。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／桃園報導

2018桃園市長選舉橘色不缺席！親民黨將在桃園推出市長參選人，最快下月公布，但人選還在保密，據悉李鴻源、黃義交、周玉蔻等都有可能，希望是「有話題的母雞」帶動地方選舉。

選情分析－藍委靡不振 橘偷吃豆腐

議員則將以2+3模式和地方實力派戰將合作，力拚在藍綠之外也能在市議會推出黨團，握有提案權。

2年前擔任宋楚瑜大桃園競選總部執行長的親民黨桃園市黨部主委林國政，坦言曾和主席宋楚瑜針對桃園選情深談數小時，認為桃園基本盤還是藍大於綠，2016年總統大選宋徐配在桃園拿下15萬6518票、得票率14.58％，相較朱王配36萬9013票、得票率34.39％，幾乎快是藍軍的一半，仍有相當實力，加上認為藍軍潰散，鬆口證實將在桃園推出市長人選。

地方盛傳，前內政部長、台大土木系教授李鴻源是熱門人選，執教鞭之餘仍不忘針砭時事，曾任台北縣副縣長行政經歷豐富，專業土木背景更可為桃園項建設貢獻心力。

前立委黃義交、名嘴周玉蔻也都不排除空降參選。林國政說，7月底前一定會公布，確切人選保密到家，強調會是有話題的母雞，全力拉抬小雞選情，宋也會在8月下鄉為參選人造勢。

林國政也證實「柯宋連線」不是空穴來風，親民黨在桃園市議員將提名2席，分別是桃園區的他，和楊梅區、前代表會主席林羅春的妻子陳秀玲，另在八德、蘆竹和龜山有3位「隱藏版」人選，過去分別隸屬藍、綠陣營，私下都已達成協議，8月底領表登記後，將聯合造勢，也會和台北市長柯文哲合作推出文宣，以2+3模式，目標組成黨團、進軍桃園市議會，走出藍綠之外的第三條路。

(中國時報)

選情分析－藍委靡不振 橘偷吃豆腐
「台灣要夠強 才有談判空間」 選情分析－藍委靡不振 橘偷吃豆…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。