選情分析－藍委靡不振 橘偷吃豆腐

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中國時報

桃園市長鄭文燦挾著高民調爭取連任，國民黨派出立委陳學聖迎戰，但各方民調都被遠遠拋在鄭之後，選情也一直冷冰冰，地方甚至傳出希望有「更強的母雞」和鄭抗衡，現在連橘營見狀，都試圖插旗，趁機偷吃正藍軍豆腐。

「爆冷」當選的鄭文燦上任後積極耕耘，市長當里長幹，滿意度持續攀升，挾著高民調爭取連任，讓藍軍一度「畏戰」找不到人選，最後經過黨內初選，由陳學聖代表出征，但基層質疑陳學聖沒認真選，甚至覺得「初選過後選舉就結束了」，民調屢屢被鄭文燦「海放」，卻不見對策，讓藍軍憂心忡忡。

親民黨全盛時期在桃園曾拿下3席立委、7席縣議員、10席代表，實力不容小覷，雖然國親聯盟後，看似在桃園政壇消失，但過去親民黨籍議員仍披著藍袍在議會占有一席之地，距年底選戰，僅剩5個月，親民黨眼見國民黨選情拉抬不起，趁機「偷吃豆腐」，派人一較高下，有其選戰考量。

平心而論，親民黨目前地方屬意的桃園市長人選，包括李鴻源、黃義交及周玉蔻，在知名度上絕不輸陳學聖，若真的發揮母雞效應，對在地議員選情勢將造成衝擊。尤其泛藍若分裂，原本在議會有絕對優勢的國民黨團，有可能拱手讓給民進黨。以陳學聖目前處於絕對劣勢的情況下，國民黨議員參選人若面對親民黨「強勢母雞」瓜分票源，原本嚴竣的選情更顯雪上加霜。

桃園市選民結構藍大於綠，首屆桃園市長之爭藍天變綠地，但市議員選情和大盤脫鉤，仍維持藍大於綠局面，然藍軍在鄭文燦滿意度飆高的情況下，沒有分裂的本錢，不用漁蚌相爭、漁翁就已得利，唯有團結整合，才能鞏固既有優勢一戰。

(中國時報)

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