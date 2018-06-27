新聞透視－棄車保帥 北投警分局吃悶棍

2018年06月27日 04:11 中國時報 李文正 、 蕭承訓

蔡總統去年6月參加國防大學復興崗校區的軍校聯合畢典時，因遭遇強烈抗議，今年格外謹慎，導致鄰近的文化國小學生29日一度被要求休業式改期。圖為蔡英文去年6月30日參加畢典現場。（本報資料照片）

圖為復興崗鄰近的文化國小學生放學下課。（陳怡誠攝）

蔡總統去年前往復興崗主持三軍6校聯合畢業典禮，遭到反年改團體丟鞋、扔水瓶，場面混亂不堪。這次蔡英文再度造訪，國安單位擔心烏紗帽不保，如臨大敵，結果昨文化國小休業式被迫改期消息曝光後，上級單位都否認介入，北投警分局只能硬著頭皮和國小達成復課決定，頗有豬八戒照鏡子意味。

復興崗校區29日舉行三軍6校聯合畢典，總統蔡英文將親自主持，警方規畫維安勤務，管制區內機關學校包括文化國小。承辦員警月中即到文化國小溝通，表示當天因總統蒞臨國防大學，將會有交通管制，建議學校考量學童安全，且正常上課已在28日結束，29日僅休業式，建議校方將休業式提早或延後。

教育局核定 校方通知停課

當時校方表示，改期須報北市教育局核備，希望警局行文教育局，警方6月20日發文，提及29日進行周邊秩序及交通安全，實施彈性人車管制，直到昨日都未獲教育局回應。

北投分局同時告知學校若要進出，校方可派人與警方一同合作，不受管制影響，但校方卻在25日發出「停止上課通知」，考量學童上下學安全，教育局核定停止上課，改8月29日返校日補課。改期惹爭議 上級都說不知

沒想到，此舉影響到家長周五當天接送小孩問題，家長和民代紛紛質疑「總統出巡，學童迴避」，負責總統維安勤務的特勤中心先說特勤中心未介入維安規畫，只由北市警局啟動，總統府也說不知情，北市警局則把責任推給下屬北投分局，指其規畫不適當。

更有趣的是，連北市教育局都稱不知此事，北投分局當初公文到底發給誰，文化國小為何又跟家長說是經教育局核定，這兩個最基層單位頓時成眾矢之的。

分局長忙善後 如洗三溫暖

為不讓長官為難，損及小英總統威信，北投分局長吳進宗如洗三溫暖般，上午先說尊重學校決定，昨下午趕緊和文化國小再協商，決定恢復當天休業式，替這起爭議善後，更把管制區域延到今日再敲定。

事實上，總統特種警衛勤務都由國安局特勤中心負責，北市警局統籌規畫，北投分局只是勤務配合協調，甚至連要停課，恐也不是文化國小能自行決定，況且還有去年的前車之鑑，國安單位勢必提早研商，但出了爭議，棄車保帥，倒楣的始終是基層。

(中國時報)