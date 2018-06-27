休業式反覆 家長無奈被當猴耍

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中國時報
／台北報導

蔡總統29日將前往復興崗參加三軍６校聯合畢業典禮，然管制區域擴大，甚至原本附近小學還停課，令家長及退伍軍人團體都質疑。有家長說，休業式要不要改期反反覆覆，好不容易安排好托育問題，又要改，真是把民眾當猴子耍；退軍團體則說，總統不敢面對群眾，又搞各種管制，是民主國家該有的作為嗎？

對於29日軍校聯合畢典致使文化國小停課事件，台北市長柯文哲昨下午緊急召見北市警察局長陳嘉昌、教育局長曾燦金說明，柯要求「不擾民」為原則，教育局主祕陳素慧說，這是科長緊急做的決策，未考量周全，導致有點誤判情勢。

國民黨北市議員王鴻薇、徐弘庭昨日也召開記者會不滿指出，總統出巡取消國小休業式，在教育史上是頭一遭，事後總統府第一時間稱不知情，又下令休業式恢復正常，難道國安局真的沒下指令，還是市府在幫總統府背黑鍋？

黃姓家長則表示，為總統出席典禮，休業式改期，家長為托育問題疲於奔命，好不容易安排好了，官員又以「不擾民」為由，宣布休業式如期，把民眾當猴子耍，期盼相關單位對於休假與否，能夠多用點心評估。

而退軍團體「八百壯士」專職媒體聯絡的賀新民說，蔡總統當選前，痛批當時執政黨，聲稱人民走上街頭是政府逼的，還自稱最會溝通，結果如今當家，立院外用層層拒馬阻隔各行各業陳抗民眾。自稱是民主國家，怎麼民主殿堂一直圍起來？

賀新民說，正常國家的民眾若看到元首出訪，都想打招呼或握手，結果蔡卻不敢跟民眾站一起，拚命把民眾隔在外面。賀質疑，本次畢典警方連雞蛋都管制，那麼擔心被砸，是否連瓶裝水也不能買？一個國家管到這地步，還講台灣自豪的是民主，真是笑掉全世界大牙。

他說，對軍校生而言，畢典剛被掛階，正準備展開軍人生涯，是個光榮的時刻，蔡政府居然限制可入場觀禮家屬由3人減為1人，讓眾多家長不能到場見證，一個三軍統帥，不敢面對群眾軍隊，甚至連退伍軍人也不敢面對，真是不可思議。

亞洲警察學會祕書長葉毓蘭昨也在臉書對蔡提問，「在妳執政下的台灣，分屍案的頻率創世界紀錄，又因為妳的出巡，長時間的管制區域，限制人民行動與言論自由，這還是自由民主的台灣嗎？」

(中國時報)

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