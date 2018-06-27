防丟鞋重演 特勤繃緊神經

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中國時報
／台北報導

蔡英文總統去年前往國防大學復興崗校區主持三軍6校聯合畢業典禮，座車遭反年改民眾拍打、丟鞋、丟寶特瓶，據了解，當時負責第一線維安的特勤人員分別遭到口頭申誡和警告等處分，並針對維安編制做了調整。

去年畢典結束，蔡總統車隊離開時，甚至出現陸戰隊官兵、警察在總統車隊旁跟跑，以人肉為牆保護總統畫面，不讓北韓領導人金正恩鐵衛隊專美於前。

特勤中心指揮官、國安局長彭勝竹，與總統隨行侍衛長劉志斌、特勤中心副指揮官何保林等人，曾就維安缺失進行檢討，並對負責第一線維安的特勤人員進行口頭申誡和警告等處分。

為確保事件不再重演，前國防部長馮世寬甚至以反斬首為由，要求駐紮復興崗的陸戰營操演總統車隊在路上遇襲時的「馳援」大戲。

由於復興崗事件發生不久，又再度發生世大運遭反年改團體鬧場事件，逼得蔡英文當時親自邀集柯文哲、內政部長葉俊榮、警政署長陳國恩、台北市警局長邱豐光、國安局長彭勝竹等人到總統官邸討論維安問題，也讓維安人員臉上無光，之後蔡英文車隊出訪，還數度祭出反恐等級的維安部署。

不過對此次因交管導致學校停課事件，負責總統維安的國安局特勤中心官員表示，目前只是由台北市警局先啟動維安規畫，特勤中心尚未介入，隨著典禮逼近，特勤人員預計這兩天就會到現場會勘，並調整相關部署，特勤人員全都兢兢業業，以確保元首維安。

(中國時報)

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