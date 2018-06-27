反登陸作戰操演震撼 軍事迷搶拍

陸軍砲兵第58指揮部實施155榴彈牽引砲實彈射擊，驗證火砲性能。（軍聞社）

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中國時報
／台中報導

國軍第五作戰區26日於台中番仔寮舉行「聯合反登陸作戰操演」！眼鏡蛇攻擊直升機首次發射地獄火飛彈，過程十分逼真，155榴彈牽引砲108枚砲彈連番轟炸，更是震撼力十足令人大飽眼福；現場也出動2架民用無人機進行偵蒐，吸引許多軍事迷爭相圍觀，搶拍這精彩畫面。

陸軍58砲指部尹昌榮少將擔任指揮官。他表示本次由陸、海、空三軍部隊共同執行，屬年度例行性操演；主要驗證作戰區各類型重型火砲性能，磨練官兵實彈射擊經驗，透過「射擊、測地、觀測、通信及砲操」等聯合操作，以提升官兵本職學能和專業能力及國軍聯合防衛作戰能力。

聯合反登陸作戰操演早上8時準時登場！首先2架空軍經國號（IDF）戰機劃過天際為操演揭開序幕，立刻對欲從大甲溪出海口登陸的假想敵火力支援艦進行攻擊；隨後2艘海軍飛彈快艇火速攻擊船塢登陸母艦，2批8架次陸航眼鏡蛇攻擊直升機（AH-1W）在操演中更首度發射地獄火飛彈，鎖定戰車登陸艦陸續發射8枚後，在熱焰彈的掩飾下順利撤離作戰區。

「砰！」155榴彈牽引砲是每年重頭戲，搭配經國號戰機、眼鏡蛇攻擊直升機及海軍飛彈快艇，於作戰任務中進行火力支援；操演官兵依射擊指揮所口令操作，輪番發射共108枚砲彈紛紛擊中目標。其中最後2波18門齊發更是振奮人心，吸引許多軍事迷出動相機搶拍精采畫面。

砲三營中士王婷姍為連上唯一女性發射手，去年在操演中擔任觀測士。她說，不同的軍旅體驗是人生重要的回憶，此次全體弟兄卯足全力做各項準備，很開心讓反登陸作戰操演圓滿落幕。

(中國時報)

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