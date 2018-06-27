社子島開發解禁 附帶3條件

2018年06月27日 04:11 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

禁建近半世紀，社子島開發終於解禁了。圖為夕陽下的社子島。（張鎧乙攝）

近半世紀禁建的社子島邁向解禁之路。內政部次長花敬群昨表示，內政部同意社子島脫胎換骨，但有三大要求，包括聚落、人文的紋理關係要盡可能維繫；社子島現住戶及產業安置計畫要逐戶列管、合理安置；北市進行區段徵收計畫審議時要舉辦聽證，再併同區段徵收計畫併送內政部審議，內政部若認為聽證不足可再辦聽證。

長期限制發展 累積問題

政府在1970年因社子島末端易遭水患，因此劃定為限制發展區，迄今已有48年。柯文哲2014年出任台北市長後，雖想把社子島建設為台北威尼斯，但開發計畫一直未獲內政部營建署都市計畫委員會審議通過。柯文哲昨親自出席說明，拜託審議委員同意發案案。柯文哲說，絕對不是選前來唬弄，選後拖過去就算了。 經3小時會議後，營建署都委會終於有條件同意。花敬群說，全部23個陳情意見中，主流意見是希望趕快通過都市計畫，但居民對後續如何進行，仍有些擔憂，最大的擔憂是社子島經過4、5代長期禁建或限制發展，導致累積許多產權複雜問題。

例如，有些是一個門牌住了6、7戶，甚至是7、8戶人家，人數多達2、30人；另外，許多長期住戶可能有地沒房、或有房沒地、或沒房沒地，只因是住戶親戚而居住於此，產權複雜，所以安置計畫不像一般區段徵收單純，內政部希望市府的安置計畫能有更細緻的安排。

花敬群補充說，簡單講就是4000多戶的現住戶，要逐戶列管，每戶未來如何安置，包括後續住戶購買、承租安置住宅，以及租金怎樣計算？或住戶要申請社會住宅、如何給予租金補貼，全體4000多戶每戶都要列管，「內政部都要看到」。

除了住戶外，花敬群也說，當地產業在區段徵收土地清理後，如何安置？包括想繼續經營者要如何引導，未來相關產業想回來產業專，要如何協助相關產業進駐，市府都要列管。

要求對現住戶 逐戶列管

另外，花敬群也說，社子島內老聚落、老鄰居，未來如果希望住在原地附近，或者有鄰居親戚要住在一起，都要設法安排；為維繫聚落紋理，包當地人文活動，像是「夜弄土地公」等廟會、傳統文化活動都要儘可能維繫。

營建署副署長陳繼鳴則表示，社子島開發案在初步審查通過計畫的合理性後，只算是已審定案件，在整體都市計畫程序上尚未完成，接下來還有環評問題要處理，環評通過後才是區段徵收，後續還要對合理性進行聽證，最後一關才是營建署正式核定公告實施，市府將據此進行開發案的測量、發價、及土地分割等事宜。

陳繼鳴說，若社子島開發案的環評沒完成，或市府做不到內政部附帶決議的三項要求，開發案將無法推進，開發案時程要看市府如何進行後續作業。

(中國時報)