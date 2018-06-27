禁建48年 最快明年中動工

社子島大事紀

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中國時報
／台北報導

內政部都委會昨以附帶3項決議通過社子島開發計畫，台北市長柯文哲表示，該案通過後才是問題開始，會先安置後拆遷。副市長林欽榮進一步表示，社子島會採分區區段徵收開發，希望年底前完成區段徵收相關作業，目標明年中首期工程啟動。

社子島禁建長達48年，柯文哲上任後以i-Voting方式選出推動生態社子島開發計畫，內政部都委會昨進行審議，柯親自到場報告。柯文哲指出，居民希望較好安置、補償費是一定的，但法律要一體適用，這部分會再跟內政部溝通，但盡快解除當地禁建，通過都市計畫是解決問題第一步，後面拆遷補償要討論再討論。

內政部都委會昨上午修正通過社子島案，並附帶三項決議，包括文資聚落保存及因應極端氣候都市防災規畫，市府於細部計畫應妥善處理、落實戶戶安置及區段徵收前辦理聽證會。

「重大突破！」林欽榮表示，社子島從1970年禁建以來，細部計畫沒辦法發布實施，導致一個城市兩樣情，初步清查，社子島登記住戶達4258戶、11116人，北市府將興建4500戶專案住宅、公辦協力造屋、弱勢租金補貼等，至於1000多戶無地無屋居民，市府會提供低於6折、最低3折租金補貼，最長可住12年，一切會從寬認定。

林欽榮說，社子島開發案會分期區段開發，預計下個月啟動二階段環評，今年下半年度辦理聽證會及拆遷安置等工作，市府計畫今年底前完成都市計畫細部計畫、防洪計畫審定、二階段環評及區段徵收前辦理聽證會等四大程序，並於年底啟動區段徵收提報內政部審議，目標明年中辦理第一期工程。

(中國時報)

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