居民沒喜悅 痛批拆遷補償跳票

2018年06月27日 04:11 中國時報 林縉明 、 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

內政部營建署都市計畫委員昨審議通過社子島開發案，當地福安里長謝文加氣憤表示，拆遷補償等問題都還沒處理好就通過，而且3年前柯文哲答應會給予特別拆遷補償，現在卻以公平性拒絕，痛批柯說話不算話，承諾跳票。

居民不滿市府準備以區段徵收開發社子島，昨前往內政部都委會表達訴求，謝文加說，當初為了防洪禁建48年，這些年居民飽受淹水之苦，但房屋稅、地價稅照繳，現在要求市府給予補償過分嗎？謝文加表示，居民完全沒有任何喜悅，反而要擔心以後要住哪？尤其是很多當地居民門牌號碼僅一戶，實際上兄弟姊妹都住在一起，一旦開發後要他們何去何從？難不成要互爭家產嗎？呼籲市府傾聽地方聲音。

在地議員陳政忠認為，內政部雖通過主要計畫，但後續的拆遷補償與安置才是問題的開始，社子島禁建48年，合法房屋真的很少，房屋認定應放寬標準。

陳政忠還說，針對無屋無地的30％極度弱勢居民，市府雖強調可低價承租安置住宅，但居民仍負擔不起，因此4200戶現住戶，應該戶戶配售國宅，而非只是戶戶安置。他強調，若未來市府拆遷補償與安置未與居民取得共識，居民不排除再度抗爭，爭取自己權益。

「我們還是很擔心！」議員何志偉認為，最關鍵的還是後續安置問題，社子島居民的弱勢是都市計畫造成的，針對有居住事實的人，拆遷安置標準應盡量放寬，現在雖保障12年安置住宅租期，但還是不夠，社子島情況非常特殊，不能用與其他案相同的方式對待居民，連這代安置都那麼不確定了，居民更擔心下一代怎麼辦，「若未來無法全面把安置做好，就等同於滅村。」

(中國時報)