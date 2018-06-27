新聞透視－難題難解 脫胎換骨還有長路

2018年06月27日 04:11 中國時報 陳燕珩

位在台北市西北側的社子島，歷任市長從陳水扁、馬英九和郝龍斌等都曾提出不同開發願景，卻因防洪、填土問題難解，最終均跳票。如今柯市府生態社子島方案通過內政部審議，看似向前邁進一小步，不過後續拆遷安置仍是難題，社子島要徹底脫胎換骨，還有漫漫長路要走。

社子島位於基隆河、淡水河交匯處，早年每逢颱風必淹水，1970年配合大台北防洪計畫實施禁建令，房屋壞了不能重建，只能加蓋整修，隨處可見違建和鐵皮屋，加上生活機能差，經濟又弱勢，不少居民自嘲簡直是「二等公民」。

過去歷任市長曾搬出開發計畫，陳水扁任內提出「第三副都心」概念，計畫社子島與關渡一體開發，不過因防洪計畫未過而作罷；馬英九則提出兼具居住、遊憩和娛樂的空間，規畫輕軌系統，打造親水休閒生態科技島，最後仍卡在防洪計畫。

郝龍斌則提出「台北曼哈頓」概念，宣布投入700億開發，以填土方式墊高社子島8.15公尺，堤防設置1.5公尺防水牆，規畫住、商、產業、娛樂、休閒等5大使用分區，行政院2010年核定防洪計畫，送入環評審議，但柯文哲上任後認為填土耗時耗錢，決定採低密度開發，還土於河。

柯文哲曾多次對外放話，社子島解禁只有他做得到，若換成別的市長，「再等50年。不過，2016年初居民透過i-Voting選出「生態社子島」方案後，並非一路順遂，開發案送入內政部都委會卡關1年多，讓居民心生不耐，不滿進度牛步，擔憂政策又跳票。

如今內政部修正通過主要計畫，看似向前推進，不過後續要面臨更複雜的拆遷補償及安置，若市府無法回應民眾訴求，難以放寬認定標準，居民不排除再度發起抗議，社子島的開發難題，恐怕一時半刻還未解。

(中國時報)