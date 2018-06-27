學者籲以容積移轉補償居民

2018年06月27日 04:11 中國時報 陳燕珩 、 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

卡關多時的社子島開發地區主要計畫案，昨通過內政部都委會審議，不過，前中研院研究員、都市計畫專家楊重信認為，北市沒有大規模開發社子島的必要，市府應撤回開發案，用容積移轉補償地主和居民，以社子島永久保育方案取代。

楊重信昨在臉書發文指出，未來北市人口減少，都更後建築用地可容納人口倍增，沒有開發大型新市區的必要，況且社子島開發條件差，開發創造的是不在場地主和建商的利益，且開發後社子島居民僅占可容納人口15％，市府消滅一塊生態綠地，把它變成大規模水泥城市，到底是為誰開發？

楊重信主張，市府應主動撤銷社子島開發案，將社子島地區、關渡自然公園、關渡自然保留區和水域設為「台北都會重要溼地」，並建立社子島容積移轉方案，將社子島全區指定為「容積送出區」，「容積接受區」則為全市有剩餘容受容積、適合做超額容積發展的地區，市府也可提供市有地作為容積接收區。

他建議，市府可制定「台北市容積銀行自治條例」，成立容積銀行，用來購買、銷售、仲介和儲備容積，社子島地主可移出容積在市場上銷售，或選擇由容積銀行保價收購。一方面保留社子島生態功能，又能補償地主和居民權益。

楊重信還提出設定保育地役權概念，允許社子島地主選擇繼續擁有土地所有權，但土地使用需符合約定的耕作、生態、遊憩、運動等用途。至於現行都市更新容積獎勵則應大幅降低，以創造接受基地的容積移入需求。

「環境權保障基金會」專職律師郭鴻儀則說，社子島居民大都希望原地改建，才能保留原本的聚落型態與文化傳承。

郭鴻儀說，如果市政府用全區區段徵收的方式，最後恐怕只有例極少數的地主獲利，待都市計劃完成後可預見的是，外來的人口紛紛搬進毫宅，原先的居民因買不起而被迫遷走，形同鳩占雀巢。

(中國時報)