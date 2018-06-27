學者籲以容積移轉補償居民

友善列印
中國時報
／台北報導

卡關多時的社子島開發地區主要計畫案，昨通過內政部都委會審議，不過，前中研院研究員、都市計畫專家楊重信認為，北市沒有大規模開發社子島的必要，市府應撤回開發案，用容積移轉補償地主和居民，以社子島永久保育方案取代。

楊重信昨在臉書發文指出，未來北市人口減少，都更後建築用地可容納人口倍增，沒有開發大型新市區的必要，況且社子島開發條件差，開發創造的是不在場地主和建商的利益，且開發後社子島居民僅占可容納人口15％，市府消滅一塊生態綠地，把它變成大規模水泥城市，到底是為誰開發？

楊重信主張，市府應主動撤銷社子島開發案，將社子島地區、關渡自然公園、關渡自然保留區和水域設為「台北都會重要溼地」，並建立社子島容積移轉方案，將社子島全區指定為「容積送出區」，「容積接受區」則為全市有剩餘容受容積、適合做超額容積發展的地區，市府也可提供市有地作為容積接收區。

他建議，市府可制定「台北市容積銀行自治條例」，成立容積銀行，用來購買、銷售、仲介和儲備容積，社子島地主可移出容積在市場上銷售，或選擇由容積銀行保價收購。一方面保留社子島生態功能，又能補償地主和居民權益。

楊重信還提出設定保育地役權概念，允許社子島地主選擇繼續擁有土地所有權，但土地使用需符合約定的耕作、生態、遊憩、運動等用途。至於現行都市更新容積獎勵則應大幅降低，以創造接受基地的容積移入需求。

「環境權保障基金會」專職律師郭鴻儀則說，社子島居民大都希望原地改建，才能保留原本的聚落型態與文化傳承。

郭鴻儀說，如果市政府用全區區段徵收的方式，最後恐怕只有例極少數的地主獲利，待都市計劃完成後可預見的是，外來的人口紛紛搬進毫宅，原先的居民因買不起而被迫遷走，形同鳩占雀巢。

(中國時報)

新聞透視－難題難解 脫胎換骨還… 台銀美元存款利率衝到2.8％

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。