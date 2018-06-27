台大辦國際論壇 大咖名校不來

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中國時報
／台北報導

由台大主辦的第22屆「環太平洋大學聯盟（APRU）」年度校長會議近日登場，台大自主聯盟26日批評主辦校台大沒有正式校長、主辦國的教育部沒有部長，使此次會議成為歷年規模最小。對此台大反駁指並非「規模最小」；不過本報查詢後發現，此次參與校數雖不算少，但是大咖名校沒來卻是不爭的事實。

第22屆「環太平洋大學聯盟（APRU）」年度校長會議6月24至27日於台大舉行，台大自主聯盟26日以新聞稿「政治介入大學校園，賠掉台灣高教國際競爭力」表示，這場台大好不容易爭取來的國際盛事，被學術圈形容為高等教育界的「世大運」，因為國際一流大學都會參加。

台大自主聯盟批評，這些都要歸咎於教育部強行介入台大校長選舉，對台大行政團隊造成紛擾，使諸多重大校務缺乏中心領導團隊，也讓此次會議成為歷年舉辦規模最小的會議之一。

台大表示，今年「環太平洋大學協會校長會議」有來自14國40校，共27位校長、40位副校長、國際長，總計111位來自高等教育界的領導翹楚與教育行政專業人士參與，否認這次的APRU會議是歷年來規模最小。

環太平洋大學聯盟是於1997年成立，共有48所會員學校，由美國加州理工學院、加州大學伯克萊分校、加州大學洛杉磯分校和南加州大學4所大學校長共同發起。

這次來了40所，而2015年在日本大阪舉辦，來了37所會員校、25位校長及76位代表與會；去年在澳洲舉辦，更只來了20校約80位代表。

(中國時報)

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