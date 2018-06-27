2020年 百萬輛汽機車恐難上路

2018年06月27日 04:11 中國時報 廖德修 、 周毓翔 、 盧金足 ／綜合報導 ／綜合報導

環保署汽機車加嚴標準實施期程表

環保署長李應元26日表示，汽機車加嚴標準首波只針對老舊二行程機車及一、二期柴油車。（中央社）

立法院25日三讀通過《空汙法》修正案，環保署長李應元昨表示，民眾最關注的是10年以上老舊汽機車加嚴標準，以及管制老舊車輛進入畫設的空品維護區。汽機車加嚴標準分兩階段，首波只針對更老舊的二行程機車及一、二期柴油車，預定從2020年1月開始執行，屆時所有車輛均須達到四期排放標準才准上路，否則依法開罰。

環保署統計，目前一、二期柴油車還有7.2萬輛，二行程機車96萬輛。如果使用四期排放標準檢驗，柴油車應該都無法通過，二行程機車估計有96％、約92萬餘輛無法過關。也就是第一階段實施後，將有百萬輛汽機車不能上路。

空保處長蔡鴻德說，畫設空品維護區方面，已規畫從國小周邊的接送區開始實施，年底前先在台中市台灣大道附近的小學試辦。等待期間車輛必須熄火，並禁止老舊、高汙染車輛進入。不過，台中市政府澄清並無在台灣大道沿路國小設置空品維護區計畫，環保局26日表示，市府僅協助環保署在忠明國小進行空氣品質監測，而且設置空品區權限在地方，市府目前並無此規畫。

李應元強調修法有5大亮點，包括：增訂好鄰居條款與工廠源頭管制機制、移動汙染管制措施、吹哨者條款，並提高罰則、追繳不法利得等，每個環節都補強。蔡鴻德則說，接下來會再修訂120項子法落實執行。

李應元並以「二好二重二輕」形容這次修法的周延，所謂「二好」是指好鄰居、好社區條款，即縣市、工廠制定防汙計畫須讓周邊縣市、社區參與或知悉，再加上縣市可依權責畫設空品區來保護民眾。

「二重」即加重罰則、提高責任，罰金最高2000萬元、可判刑7年，主要針對工廠。還有改善空汙責任提高到行政院層級，亦即原本空汙總量管制要「會同」經濟部的條文刪除，改由行政院核定；李應元認為，這一來執行效果也會提升。

至於「二輕」則是機車未按時定檢的罰金從1500元降到500元，燃燒稻草罰金也降到500元。環保署統計，以往罰金較高但地方政府不願得罪民眾，反而不易落實，今後會加強。

此外，李應元也澄清，有人批評政府修《空汙法》是包藏禍心，並質疑移動汙染源減量可抵換固定汙染源，是為了替深澳電廠解套。其實新北市並不是空汙總量管制區，深澳電廠的排汙量也不能抵換，外界不要誤解。

針對環保署加嚴10年以上汽機車排放標準，引發汽機車駕駛不滿。無論是蔡英文總統或是立法院長蘇嘉全臉書都被網友灌爆，痛批政府「砍民生用車來抵換工廠排放」、「錯誤的政策比貪汙可怕無誤」、「何不食肉糜？」、「自己坐好車，叫人民換車！」

(中國時報)