林佳龍：空品區規畫 工業區優先

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中國時報
／台中報導

立法院三讀通過《空氣汙染防制法》修正案，授權地方政府可因地制宜畫設「空氣品質維護區」，限制特定汽機車進入！台中市長林佳龍26日在市議會質詢時說，台中港區與中港、潭子加工出口區有許多柴油車、輪船所排放廢氣，將以工業區作為優先畫設方向。

市議員陳世凱26日在市議會質詢說，《空汙法》已完成修正，顯示政府正視空汙問題並設法解決。《空汙法》修正後，授權地方政府可以畫設「空氣品質維護區」，禁止不符合排放標準的車輛進出；他建議有許多柴油車輛、輪船進出的台中港區應畫設為空品維護區。

林佳龍指出，台中港區以及經濟部所管轄的中港、潭子加工出口區，因有許多柴油車進出上下貨，因此規畫將優先畫設「空氣品質維護區」；未來包括輪船在內也會受到管制，市府將會在內部召開會議進一步來規畫。

環保局表示，詳細實施作法將俟中央制訂相關配套措施，召開說明會完成公告等法定程序再據以實施。

環保局長白智榮說，現階段將配合行政院環保署推動柴油車淘汰及加裝濾煙器補助期程（至108年底止），並爭取行政院環保署4.5億元補助推動1、2期柴油車汰換補助事宜，以「先輔導後管制」方式，加強輔導1、2期柴油車自主管理，後續配合《空汙法》修正公布內容，進一步再規畫細部管制措施。

陳世凱認為，台電將在台中火力發電廠裝設2部燃氣發電機組，如用電量不變條件下，將可減少燃煤機組發電量進而減少燃煤使用量，加上風力發電陸續上路，未來冬天可能有機會不用再燃煤；建議市府應協助台電加強宣傳。

林佳龍強調，這次空汙法還規範「空汙總量管制」，即設置排放的天花板，將可破解抹黑說法；新設的2個燃氣機組可取代4個燃煤機組，目前規畫的風力發電有機會取代目前中火10部燃煤機。正呼應他擔任立委任內提案，將原本由環保署「會同」經濟部制定，修改為「會商」，讓環保署發揮主管機關的權力。

(中國時報)

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