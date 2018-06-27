美向朝示好 棄核無時間表

2018年06月27日 04:11 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

南北韓26日在板門店磋商鐵路對接事宜，南韓國土交通部副部長金正烈（右）與北韓鐵道省副相金潤革（左）握手表示友好。（法新社）

全球矚目的「川金會」舉行2周後，美朝韓三國持續致力改善彼此關係。南北韓昨磋商兩韓鐵公路對接事宜，南韓也證實已向北韓提出長程火炮撤離邊界的要求。在美朝之間，北韓也首度釋放善意，取消一年一度在韓戰紀念日舉行的反美大遊行。美國國務卿蓬佩奧則稱，北韓無核化「沒有時間表」，但會定期評估北韓是否認真看待去核化承諾。

釋放善意 朝停止批美

南韓媒體報導，在本月14日的兩韓軍事會談中，南韓曾要求北韓撤離部署在邊界的長程火炮，南韓總理李洛淵在紀念韓戰爆發68周年的談話中首度證實此事，他還說，這是兩韓為達成朝鮮半島無核化並促進和平而採取的1項最新行動。

目前北韓在邊界線上部署了約1000門長程火炮，部分火炮射程可涵蓋距離不到50公里、人口多達1000萬的南韓首都首爾，因此被南韓視為北韓核武外的重大安全威脅。

繼上周的體育會談和紅十字會人道會談後，兩韓昨日上午在板門店討論如何連結橫跨兩韓邊界的鐵路。早在20世紀初期，日本人就建造了連接首爾、平壤與大陸邊界新義州的鐵路線，只要連結雙方鐵路系統，並將北韓老舊的鐵路設施現代化，就可為南韓增加1條陸路幹道，通往大陸、俄羅斯與歐洲市場。

北韓於1950年6月25日揮軍南侵，引爆韓戰。往年北韓官媒通常都會在這天發布評論，大肆抨擊美國，但今年，為延續本月12日美朝峰會後的大和解氣氛，北韓一反常態停止批美。過去每年這天平壤都會舉行的「反美帝大遊行」，今年也宣告取消。去年的大遊行號稱有10萬人參與。

棄核進展 美定期評估

另據美國有線電視新聞網（CNN）25日報導，國務卿蓬佩奧受訪時表示，他樂見北韓在非核化上持續取得進展，美國政府會定期評估平壤當局是否有誠意放棄核武計畫，但「我不打算為此設定時間表，不管是2個月或6個月，我們致力於在短期內取得進展，看能否落實2位領導人的目標」。他還強調，將會「不斷地重新評估」北韓去核化進展，以了解相關會談是否持續進行。

不過，1名國防部高階官員在國防部長馬提斯出訪亞洲前夕表示，華府很快就會向北韓提出一份包含「具體要求」的時間表，蓬佩奧說法明顯與該官員牴觸。

(中國時報)