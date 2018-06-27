駐軍費喬不攏 美韓進入4輪談判

2018年06月27日 04:11 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

南韓與美國昨日在首爾舉行第10期防衛費分攤協定的第4輪談判。雙方在3月至5月進行的前3輪談判因金額分歧太大，未能達成妥協。美韓決定暫停聯合軍演後，美方會否繼續要求南韓承擔美軍向朝鮮半島出動戰略武器的費用，備受關注。

南韓代表張元三表示，半島安全局勢可能發生許多變化。雙方已在過去3輪談判中充分了解彼此立場，希望從這一輪談判開始本著相互理解尊重的精神取得實質性進展。

美方代表貝茨指出，防衛費分擔協定是韓美同盟健康發展所需的極為重要的因素，即使周邊政局有變，「我們的任務不會變，希望今後能進行建設性談判。」

南韓去年為駐韓美軍承擔約9602億韓元（約台幣261億元）的駐紮費，用於發放在美軍基地工作的韓籍人員工資、基地建設和後勤補給。兩國自1991年起共談判簽署9份駐軍費分擔協定，第9份協定將於今年底到期。

另外，南韓國防部長宋永武25日與到訪的美國印太司令部司令戴維森在首爾舉行會談，雙方就實現朝鮮半島無核化與建立半島永久和平機制加強兩國合作的方案交換意見。

雙方一致認為，今年是實現無核化與永久和平的關鍵時刻。當下保持密切溝通尤為重要，雙方應加強合作和溝通，推動半島實現無核化並建立和平機制。

(中國時報)