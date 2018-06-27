哈雷生產移海外 遭批走絕路

2018年06月27日 04:11 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國與歐盟爆發貿易戰，美國知名重機品牌哈雷公司（Harley-Davidson）25日宣布，由於歐盟報復美國關稅，該公司一年成本增加1億美元，只好將部分生產線轉往海外工廠。美國總統川普對此暴跳如雷，忍不住批哈雷「舉白旗投降」，並稱哈雷移到海外生產是「自走絕路」。他並且公開威脅哈雷，強調若外移生產線，將讓哈雷納稅到手軟。

川普25日推文說：「很驚訝在所有的公司中，哈雷居然會是第一個舉白旗。」他說自己努力奮戰，為了不讓美國公司付給歐盟高達1510億關稅。「關稅只是哈雷的一個藉口，耐心點！」

26日，川普又加碼批判說：「哈雷絕不能在另一國家製造─絕不行…如果他們遷移，將是自走絕路─他們投降，他們落跑…他們將會面臨空前的課稅！」

哈雷公司在25日提交的報告中表示，自6月22日歐盟將自美進口哈雷機車徵收的稅率從6％上調至31％後，每輛運往歐盟的摩托車價格將上漲約2200美元（約台幣6萬7000元）。這將使哈雷每年成本增加約9000萬至1億美元。

儘管哈雷的大多數摩托車在美國生產，但公司在巴西、印度和泰國亦有設廠。哈雷表示，海外工廠若要增產，需進行額外投資，也得費時至少9個月至3年才能完成。公司並表示正在努力吸收額外成本，避免轉嫁給客戶。

擁有117年歷史的哈雷總部位於美國密爾瓦基，去年在歐盟銷售近4萬輛機車，銷售額僅次於美國。川普多次以該公司為例，說明歐洲進口關稅如何傷害美國生產商。2017年2月，哈雷主管還將重機騎進白宮，當時川普強調，哈雷是「美國製造」的榜樣。

(中國時報)