應對陸俄 美防長首提開發北極圈

2018年06月27日 04:11 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國國防部長馬提斯25日表示，美必須「加強」在北極圈的開發，因應這個地區日益重要的形勢。這是馬提斯任國防部長以來首次公開提及北極圈對美國軍事戰略的重要性。一般認為，他的說法有應對莫斯科和北京運用北極圈航路的用意，也是美軍首次在印太戰略之外，將目光瞄向北極圈。

陸北極航線 化解印太戰略

由於全球暖化，北極圈冰層消融打開新的航道，也掀起資源開採熱潮的可能性，北極圈因此成了大國博弈的新舞台。據路透報導，馬提斯前往亞洲訪問前向記者說：「美國必須加強在北極圈的開發。這毋庸置疑。」他說，美國的計畫包括加派海岸防衛隊兵力。

他指出：「現實狀況是，我們必須因應開發北極圈的問題…北極將不只開放航運，還有能源開採。」北極圈蘊藏豐富的油氣，據估比沙烏地阿拉伯和俄羅斯還多。美國與俄羅斯均表示有意加緊在北極鑽油，俄羅斯並已強化在鄰近駐軍。

資源交通軍事 具戰略意義

近年來俄羅斯積極開發本國北極地區，包括油氣開採及北方海路開發。北方海路正逐步替代從歐洲通往亞洲的傳統路線。俄羅斯國防部長紹伊古稍早透露，北方艦隊反潛航空兵飛機首次通過北極飛往美國海岸，「這是蘇聯時代以來首次通過北極飛往北美大陸。」

大陸今年也公布將把其「一帶一路」倡議擴大到北極圈，開發全球暖化開通的航道。1月26日，大陸首次就北極政策發表白皮書，強調陸方是北極事務重要利益攸關方，並倡導合理利用北極資源，願參與北極航道開發利用，與各方共建「冰上絲綢之路」。最近借助俄羅斯總統普丁訪陸，俄陸決定在北極開發領域加強合作。

(中國時報)