難民船海上待援 梅克爾內外交迫

2018年06月27日 04:11 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

歐盟因難民問題遭遇另一波危機。德國非政府組織「生命線」一艘搭救逾200難民的救難船，遭義大利與馬爾他拒於門外，續受困地中海6天，意外加深德、義間政治分歧。德國鐵娘子梅克爾不但要擺平南歐國家的憤憤不平，更試圖維繫執政聯盟不因移民問題意見衝突而土崩瓦解。

「生命線」的救難船21日在利比亞外海救起234位難民，然而截至26日，該船仍滯留馬爾他外海38公里海域，無法泊靠任何港口。難民分別來自奈及利亞、索馬利亞、獅子山國、厄利垂亞、蘇丹和查德等國，他們多半是年輕男性，其中77人未滿18歲。 德國3名國會議員與西葡兩國各1位國會議員，24日晚登船瞭解狀況，並緊急接洽義國與馬爾他，商談讓該船停泊。議員們強調，救難船因海象惡劣面臨險境，且船上條件急速惡化、實難以為繼，亟需有關當局在未來48小時內伸出援手。他們還透過推特發布難民包裹毛毯擠在甲板上的照片，呈現船上慘狀。然而，議員們的交涉並未獲致具體成果。

歐洲聯盟16國24日就移民問題召開緊急會議，期在28日歐盟峰會前就此棘手難題獲共識。然事與願違，會議不但徒勞無功，更有英國媒體指出，移民問題儼然成歐洲大國間「政治足球戰」。

反移民的義國總理孔蒂挑戰歐盟現行移民規範，倡議歐盟全員共同承擔責任，而經義國入歐的移民，應「二次分流」至他國。這與德國內政部長的主張南轅北轍，後者堅持難民應返回其「第一抵達國」。法國總統馬克洪也槓上義國，並建議對拒收難民的國家處以罰款。

德國執政聯盟也因移民政策內鬨，梅克爾遭執政聯盟夥伴「基社盟」施壓，要求緊縮庇護難民政策，但梅克爾堅持這「需要歐洲來共同解決」。德國媒體分析，梅克爾如果不能處理好移民問題，可能面臨提早下台命運。

(中國時報)