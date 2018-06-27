世足》德搏太極虎 傷兵歸隊大利多

2018年06月27日 04:12 中國時報 蔡銘仁 ／綜合報導 ／綜合報導

德國防守中場魯迪（左）對瑞典之戰被踢斷鼻樑，戰韓國未必能夠歸隊。（法新社）

2018世足賽戰績及賽程

世足衛冕軍德國前役驚險逆轉瑞典，將晉級的命運主導權重新拿回來，27日台灣時間晚上10點，他們將碰上已經連輸兩場的「太極虎」韓國，贏球就有很大的機會出線，德國甫戲劇性拿下首勝，氣勢如虹，與折損隊長奇誠庸的韓國對陣，贏面相當大。

F組目前由2連勝的墨西哥暫居龍頭，德國及瑞典1勝1敗並列第2，勝場未開張的韓國墊底。但包括墨西哥在內，現在沒有一隊能篤定晉級，甚至韓國也未必提前出局，因為還是可能出現3隊2勝1敗，或是3隊1勝2敗的情況。

士氣大振 胡莫斯復出

德國想靠自己的力量晉級，擊退韓國自然是最重要任務。他們前役陣容微調，收到不錯的效果，不過防守中場魯迪上一戰被踢斷鼻骨，狀況不明，後衛博阿騰則吃下兩黃，被禁賽1場，在位置的安排上，無意外會再做出些調整。

魯迪在比賽隔天，就進行了簡單的手術治療。德國助理教練索格表示，他們還得進一步觀察，才能做出決定，目前已做好缺少魯迪作戰的準備，「若他能戴上面罩比賽，且沒有任何健康上的疑慮，才會考慮接下來的事。」

魯迪若缺陣，德國預期會讓前役替補上場的鞏多安先發。至於誰來補博阿騰的空缺，德國的第一志願，就是王牌後衛胡莫斯可以順利歸隊；胡莫斯因頸部不適，缺席對瑞典一役。胡莫斯周一已經投身練球，無意外會在對韓國一戰復出，對德國而言是個好消息。

韓國不妙 奇誠庸報銷

韓國將面對強敵德國，隊長奇誠庸卻得因傷高掛免戰牌；他在前役對戰墨西哥時傷到左小腿，仍堅持撐完賽，賽後檢查發現有撕裂情形，至少需休養兩周，形同世足報銷。韓國首戰傷了朴柱昊、這回又折損奇誠庸，想要扳倒強權德國力，機會是越來越渺茫。

德國如果擊敗韓國，墨西哥不輸給瑞典，將會是德國和墨西哥兩隊出線。不過若德勝韓、瑞勝墨，則會有3隊2勝1敗；倘若韓勝德、墨贏瑞，就會變成3隊搶第二。陷入後兩種狀況，就得比淨勝球較佳隊伍晉級，目前墨西哥淨勝球正2，德、瑞淨勝球均為0，韓國負2。

(中國時報)