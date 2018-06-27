12碼創新高 C羅糗失手

葡萄牙隊長C.羅納多（右）操刀12碼球，被伊朗門將撲個正著。（路透）

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中國時報
／綜合報導

阿根廷球星梅西首戰冰島的12碼罰球沒進，自覺很受傷，沒關係了，葡萄牙球星C.羅納多26日也跟進，而且傷得更重，因為這記破世足單屆紀錄的12碼罰球沒進，除了傷到自己的心，最終葡萄牙遭伊朗1比1逼和，淪為B組第2，16強將遇上難纏的A組冠軍烏拉圭。

葡、伊之戰第53分鐘，C羅在禁內被絆倒，經「影像助理裁判」（VAR）判定為12碼球，是本屆比賽的第19顆，打破1990、1998與2002年世足賽創下18個12碼球的紀錄。

原本C羅開幕以來2場踢進4球，金靴獎呼聲高，隨後被比利時盧卡庫追平、再被英格蘭肯恩的5球超越，C羅26日對上伊朗的12碼被視為可以輕易踢進，讓他追上肯恩，但是事與願違。

C羅罰丟12碼球，葡萄牙補時階段又因後衛塞卓克在禁區內手球，經VAR確認後吹判12碼球，伊朗由安薩里法德操刀中的。結果這顆罰踢破門還不足以逆轉勝，平手結果讓伊朗以1分之差被伊比利雙牙擠到B組第3，無緣隊史首張16強門票，卻讓葡萄牙丟掉分組第1。

同一時間西班牙靠著VAR改判，認定替補前鋒阿斯帕斯的進球並未越位，以2比2戰平摩洛哥。伊比利雙雄都晉級16強。不過雙牙同為1勝2和、積分5分，連進4球、失3球都一模一樣，按規則比較公平競賽積分，黃牌較少的西班牙拿下B組第1，16強將對決東道主俄羅斯。

俄羅斯世足賽目前踢完36戰，裁判已經吹了20顆12碼極刑，其中有15球順利罰進，成功率達75％。

(中國時報)

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