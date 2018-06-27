蘿蔔看世足》另類男主角 VAR決定雙牙命運

2018年06月27日 04:12 中國時報 李弘斌

俄羅斯世界盃才踢36場比賽，占總場次才剛過半，裁判已經吹了20顆12碼罰球，超越18球的舊紀錄，創下世足單屆新高。讓12碼球「爆量」的最大關鍵，當然是本屆首次啟用的「影像助理裁判」（VAR）系統，共有7次是經過VAR認定後，才吹判為12碼球，占了35％之多。

實施VAR增加了12碼球判罰的比率，並不令人意外。畢竟以原本場上裁判的執法，必須有相當的把握，有足夠資訊認定為禁區內犯規，才會吹判12碼極刑。

也就是說，裁判不會吹沒把握的12碼球，但是否有足夠資訊，礙於相對位置與角度問題，以及裁判畢竟也是凡人，電光火石的動作一閃即逝，都有影響。如今每場VAR小組有4名裁判，透過多角度的鏡頭與慢動作重播，自然讓許多原本執法裁判憑「肉眼」沒把握吹判的犯規動作，變得無所遁形了。

世足小組賽最後一輪顧及公平性，同組兩戰同時開踢，戰況互相牽動已經有夠刺激，而在26日的B組更因為VAR「搶戲」，精彩刺激程度尤甚以往。

B組伊朗vs.葡萄牙、西班牙vs.摩洛哥踢到補時階段，葡萄牙後衛塞卓克是否禁區內手球，攸關伊朗能否獲得追平機會的12碼球；西班牙替補前鋒阿斯帕斯的腳後跟進球被吹越位，關係到他們能否以2比2追平摩洛哥。兩場比賽幾乎同一時間，關鍵判決都正由VAR小組與執法裁判反覆確認中，令人看得眼花撩亂。

西班牙替補前鋒阿斯帕斯（右）終場前以右腳勾進精彩的腳後跟進球，原本裁判吹判越位在先，經VAR檢視改判進球有效，讓西班牙戰平摩洛哥。（美聯社）

事實上，就連目前風光無限的C羅，26日也差點被VAR「攆出場」，他在搶球時右肘打到伊朗後衛普拉利干吉臉部，巴拉圭籍裁判卡塞雷斯基於紅牌判罰為VAR適用範圍之一，到場邊看重播畫面，幸好最後認定情節並不嚴重，只給黃牌警告，才讓C羅逃過一劫。

世足賽於上屆首次導入「球門線科技」（GLT），以鷹眼系統協助判定進球與否，雖然也是科技進入足球比賽的一大步，畢竟適用情況不多。相較之下，VAR本屆的搶鏡與左右勝負的程度，真的成了「另類男主角」！（作者為3屆世足轉播講評）

(中國時報)