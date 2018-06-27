世足》巴西減壓 需要一場大勝

巴西球星內馬（右二）對哥斯大黎加踢進鎖定勝局的第2球。（路透）

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中國時報
／綜合報導

歷經前兩場小組賽令人失望表現，「森巴軍團」巴西28日凌晨2點將跟塞爾維亞進行小組賽最終對決，儘管巴西只須踢和，就可順利挺進16強，可是內馬領軍的森巴軍團，更想用贏球，跟世人證明他們具備爭搶隊史第6冠的實力！

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今年世足賽首役爆冷遭瑞士1比1逼和，接著跟哥斯大黎加拚到傷停補時，才靠庫提紐、內馬各進1球，驚險以2比0贏球，看著內馬在比賽結束後，直接跪倒場中掩面痛哭，就知道這支足球強豪身上，到底背負多少爭冠壓力。

畢竟上屆世足賽身為主辦國，巴西卻在準決賽1比7慘遭德國痛宰，今年捲土重來，更在世足賽前的21場比賽僅輸1場，踢進47球，且只丟5球，充分展現他們強大實力，沒想到前兩場小組賽表現卻很失常，跌破不少專家眼鏡。

可是巴西最後1場小組賽的對手塞爾維亞，跟瑞士、哥斯大黎加兩支著重後防的隊伍不同，塞爾維亞主要依賴身材與速度優勢強攻，這對擅長流暢且華麗進攻的巴西來說，可以算是最棒演練對手，更何況巴西如今已經解放壓力。

內馬前兩役明顯還沒從腳傷陰影當中走出，又遭對方重兵嚴防，表現低迷也算正常，可是隨著復出後已踢了3場比賽，內馬的狀態只會越來越好，比較需要擔心的，還是他跟庫提紐前役各有1張黃牌，28日之戰必須控制好脾氣。

巴西或有機會提前一雪上屆世足賽恥辱，因為假如巴西28日贏球，就能搶下E組第1，16強將會對上F組第2球隊，目前上屆冠軍德國搶占這個位置的機會最高，如果巴西對上德國戲碼提前在16強上演，勢必未演先轟動。

(中國時報)

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