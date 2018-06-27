台銀美元存款利率衝到2.8％

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中國時報
／台北報導

台幣走貶，近1個月來已從30元再跌至30.5元，相對而言美元有走強態勢，為此不僅散客大舉進場回補美元，主要國銀也拉高美元存款利率，存款客戶最多、影響力最大的龍頭銀行台銀更帶頭衝美元存款，即將上路的下月最新方案已將最高利率拉到2.8％，另家國營銀行土銀也緊追在後，預定下月起，最高優存利率將拉高至2.6％。

土銀跟進 搶攻小額存戶

據悉，台銀、土銀最快將在本周五對外公告最新美元優存方案。為順利達陣年底的千億（等值台幣）美元存款目標，台銀行方不僅拍定將美元存款最高利率拉至2.8％，且其他不同天期、不同起存門檻的利率，比起本月份，一律拉高10個基點。

綜合門檻及天期比較，台銀對於原新台幣存款戶中途解約者，不論是存半年或是1年，都以2.8％計息，且門檻只要5萬美元，算是目前業界最高水準。

土銀則預定下月起，同樣將各天期美元優存利率一律拉高10個基點，網銀門檻更僅1000美元，而且不限新資金，現有存款可用2.3％的利率最多存1年期，對小額存款戶有一定的號召力。至於最高2.6％利率，則限起存門檻為10萬美元的新資金。

高利低門檻 台銀最吸睛

金融圈人士指出，現在銀行不分大小，已經全面加入美元存款優利大競賽，各銀行的美元優利存款最高利率，幾乎已經全面從2.5％起跳，包括永豐、匯豐、新光銀、陽信銀、台中銀等，近1個月來紛紛拉高美元存款利率，陽信銀也以起存門檻10萬美元，鎖定1年期存款，優存利率最高拉到2.75％。

若以絕對利率而言，台銀並非最高，例如匯豐、永豐所提出的最高利率已達3％，但由於匯豐銀限制必須是財管或OBU客戶才能承作，永豐雖然起存門檻1萬美元比台銀的5萬美元低，但由於存款期間僅限2個月，綜合比較下，台銀的存款方案除有一定的市場競爭力指標地位也將發揮拉高後續美元優存利率行情的帶頭效果。

(中國時報)

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