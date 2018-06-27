2018年06月27日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

在台新金董事改選之爭空手而回，不過，寶佳資產昨日發出聲明指出，除台新金，布局永豐金及華票，帳面上收益率已達3成，未實現獲利逾60億元，不管是搶進董事會或實現利益，皆是進可攻、退可守，「獲得寶貴實戰經驗後，如果3年後戰火重燃，台新金公司派要再次完勝，屆時還有得拚。」

台新金今年將9席董事縮減為7席，拉高當選門檻，寶佳不諱言，沒有13％以上持股比例，要順利拿下董事席次不易。寶佳這次參與台新金董事全面改選，手握9.95％股權，策略上尊重對外資的承諾，採取直接支持1席獨董而非搶攻1席董事，把戰術攤在陽光底下，同時也並未徵求委託書，最終1席未得，讓台新金公司派傾全力封阻。外界認為台新金這次是一場完美的戰役，將首度叩關的寶佳，拒於門外。

但寶佳指出，從投資到首次參與金控董事改選，雖沒得到任何席次，看似失利，實際上得到不少寶貴經驗；並對整體資本市場示範「股東行動主義」的運作、堅持守法守信配合政策，經過此次練兵，收穫滿滿，不僅帳上潛在投資收益可觀，而且也讓市場看清公司派精銳盡出的操盤手法，獲得實戰經驗。

台新金公司派大舉徵求委託書，甚至徵求人高達17個人，最終拿下39％的委託書。寶佳表示，雖自處戰局中，對內主要以掀開對方底牌，衡量本身實力為主；對外秉持不借錢買股、不人身攻擊、更不打委託書大戰，以「公司治理、用人政策、財務績效」三面向提出看法，目的就是為符合外資股東的訴求。押寶獨董也是給外資留下印象，希望3年後扭轉外資的態度，能以手中持股支持寶佳。

(中國時報)