台幣貶到32 央行給軟釘子

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中國時報
／台北報導

外資大舉撤出，競貶戰升溫，新台幣匯率持續下探，企業界甚至喊話要貶到32元。中央銀行總裁楊金龍在給機械公會的公開信中表示，央行無法扭轉匯率趨勢，且台灣機械出口受國際景氣影響更勝匯率，此言暗示不會走回貶值救經濟的老路，更不會為貶而貶。

無礙韓元反彈，新台幣受人民幣持續走低影響，昨日終場小貶0.9分，以30.412元對1美元作收，雖然貶幅明顯收斂，但仍創下連4貶且是近9個月新低價，總成交量12.45億美元。

面對匯率直直落，悶了好久的出口商抓緊時機要求多貶一些。機械公會理事長柯拔希日前呼籲，央行應讓新台幣匯率更有彈性，不妨貶至32元。

就怕「加碼貶值」聲浪再起，央行總裁楊金龍致函給柯拔希，表達央行匯率政策立場，並以實際數據回應，同時針對柯拔希提出的融資問題，說明國內具多元融資管道，重申央行維持寬鬆貨幣政策，有利降低企業成本。

從出口競爭力觀點，楊金龍引國際清算銀行（BIS）統計，表示今年5月與2017年12月比較，新台幣實質有效匯率指數（REER）貶值1.3％，反觀人民幣、日圓、韓元都升值，顯示台灣在出口競爭力上仍領先。

楊金龍表示，央行對匯率並無為所欲為的自由與能力，維持新台幣動態穩定旨在降低匯率波動、不在扭轉趨勢，也強調企業應提升技術能力、提高企業競爭力、加速升級轉型，減緩匯率變動對獲利的影響。

(中國時報)

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