台灣模式 軍隊、南海管轄可談

2018年06月27日 04:11 中國時報 羅印冲 ／台北─南京報導 ／台北─南京報導

兩岸關係持續冰凍，大陸涉台智庫仍持續針對統一問題進行研究探討，像是日前就在武漢舉行首屆「國家統一與民族復興」研討會，重量級學者雲集。最近有涉台學者表示，大陸會設計出一國兩制「台灣模式」，比起「香港模式」有諸多不同，也涉及政權改造和政治符號處理等。南京大學台研所長劉相平直言，既是「一國兩制」，就不是由大陸說了算，必須找台灣協商；至於軍隊、南海等管轄權問題上，在不妨害「中國整體主權」完整情況下，都可商量。

與香港模式有4大不同

第三屆京台學者共研會日前在北京舉行，探討對一國兩制「台灣模式」的理解。據中評社，有涉台學者提出，統一後的「一國兩制」模式，可稱為一國兩制「台灣模式」。大陸將汲取香港模式經驗，設計「台灣模式」時更嚴謹，「台灣模式」與香港模式有四大不同處，包括涉及政權改造和政治符號處理、台灣國際空間、軍隊問題、海洋管轄權等。

南京大學台灣研究所所長劉相平昨受訪表示，既是「一國兩制」，就不是由大陸說了算，必須找台灣一同協商，最大程度保障台灣民眾利益，促進台灣政治、社會、經濟持續發展。

兩岸協商保障民眾利益

劉相平舉例，在「一國兩制」精神下，大陸會收回外交權，但台灣對外經濟、文化等層面交流不受影響，反而會創造更多便利。至於軍隊、台海、南海等海洋管轄權問題上，在不妨害「中國整體主權」完整情況下，都是可商量的，關鍵是雙方願意坐下來協商。

劉相平認為，在兩岸民間的經貿交流、社會互動愈來愈頻繁的此刻，兩岸官方卻陷入冷對抗的僵持狀態，無法正式對話，是目前亟需解決的問題。

側重帶路地位比照香港

大陸全國港澳研究會理事田飛龍表示，十九大報告對台方略有五個方面，一是完全統一作為終極目標，二是「一國兩制」作為憲制方略，「一國兩制」都是理性化策略，三是一個中國作為核心底線，四是中華文化作為融合基礎最大公約數，五是同等待遇建構公民認同。

他指出，港澳模式只能有限地借鑑；將來公民待遇是全面平等和檢驗，教育文化必須是中華文化加國家認同，國際地位比照香港，但要側重「一帶一路」跟海上絲綢之路優勢地位。

(中國時報)