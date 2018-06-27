馬提斯抵北京 將會習近平

2018年06月27日 04:11 中國時報 李文輝／綜合報導

美國防部長馬提斯上任後首次訪陸「傾聽」之旅，昨抵北京訪問到28日，大陸外交部發言人陸慷稱，馬提斯此訪是雙方早已商定，將就兩國、兩軍關係及共同關心問題交換意見。大陸《環球時報》昨提出馬提斯此行有所為何來？受何規格待遇？會否如前任被解放軍高層面批？有何收穫？等四大疑團待解。但據分析，馬提斯此行將受到大陸國家主席習近平接見。

路透報導，儘管美陸關係近期出現一些令人擔憂問題，但馬提斯此行意在提升與北京在安全領域對話。此外有消息說，朝核問題將是他訪陸的關鍵議題。

《環時》報導，疑團之一所為何來，美方最近並不與陸方「相向而行」，大陸香山論壇祕書處辦公室主任趙小卓表示，馬提斯因為美國的印太戰略與對陸戰略基本成型，有可能闡述大陸在印太戰略中扮演的角色、美國的目的等，此行也是為了溝通對話，防止衝突出現。

其次，不出意外，馬提斯和歷任美國防長的待遇應會相同，會與軍方高級領導人見面且受國家最高領導人接見。

報導分析，第三大疑團乃是否會再現2014年4月「大陸軍方高層怒懟美國防長哈格爾」局面。大陸軍事科學院研究員劉琳表示，這是4年來美國防長首次訪陸。雙方會晤會在積極的氛圍中進行。

至於馬提斯此行收穫，中共中央軍委國際軍事合作辦公室安全合作中心主任周波認為，「溝通對話，管控危機」應是兩軍高層會晤最一致目的。

美國之音報導，馬提斯一直對大陸在南海強勢的軍事行動表達強烈批評，美軍甚至撤銷大陸參與2018環太軍演邀請，使北京不滿。

《環時》指出，馬提斯在赴陸途中稱會持開放心態，多聽大陸怎麼說。應會更清晰大陸意圖和態度：南海島礁及其附屬島礁自古以來是中國固有領土，具有無可爭辯主權；馬提斯不大想談台灣問題，但陸方一定會明確表述核心利益不可觸碰；朝鮮半島無核化是雙方共同關心的問題，也會交換意見。

(中國時報)