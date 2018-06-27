家族爭產 外甥女槍殺舅姨

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中國時報
／綜合報導

香港昨發生罕見的鬧市槍擊案，市區公園傳出多聲槍響，警方接獲大批民眾報案，到場發現2男2女共4人中彈，立即封鎖公園周邊，反恐特勤隊緊急出動，最後在附近商場內逮捕到開槍女子，當場起出做案槍枝和41發子彈。媒體報導，主因是家產糾紛，外甥女槍擊報復，造成1死3傷。

昨晚最新消息，頭部中彈的80歲女傷者不治。女疑犯為死傷者外甥女，與中槍的舅父、阿姨涉及爭產及錢債糾紛。

綜合媒體報導，案件於昨下午在港島太古城外一處公園發生，4名男女受傷，反恐特勤隊全副武裝出動，正在北京訪問的特首林鄭月娥也被驚動。初步證實懷疑事涉爭產，受傷者為詹姓4兄妹，開槍女疑犯是4人外甥女。

昨下午3時，有市民報案指香港島魚則魚涌公園傳出槍聲，且見到有人持槍，多人受傷倒地。警方接報派出多部警車趕赴現場，大批警員荷槍實彈身穿防彈衣到場，在公園長凳旁發現2男2女傷者中槍，立即封鎖公園及附近一帶搜捕疑犯。

稍後，警方於附近太古城中心內拘捕一名女子。數名持槍警員在商場內將女疑犯按地制伏，女疑犯面向地雙手被反鎖，旁邊有一把涉案具瑞塔點二五手槍。

正在北京訪問的林鄭月娥對有人持槍傷害市民高度關注，相信警方會馬上深入調查，希望傷者早日康復。但她宣稱，近年香港治安非常理想，去年整體罪案的數字是每十萬人有758宗，是自1970年代以來最低，持槍犯案個案非常少。

(中國時報)

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