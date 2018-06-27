落實同等待遇 台生促發定居證

2018年06月27日 04:11 中國時報 藍孝威 ／北京報導 ／北京報導

大陸逐步實施台灣居民同等待遇，但持用台胞證仍會遇到例外狀況，如無法投宿只接待陸籍內賓的旅館、無法申請微信公眾號。有台生建議，可讓台胞申請定居證，方便進一步拿到大陸身分，享有完全同等的權利和義務，但也有不少台商認為，沒想過入籍大陸，現在台胞證已很方便，寧願保留台灣身分。

近年來大陸不斷完善台胞證功能，從本式改卡式，可在火車站自助取票機取票等，但由於編碼方式不同，和大陸身分證功能還是有一段差距。北大台籍博士生王裕慶建議，大陸公安部入出境管理局2008年就已推出「台灣居民來大陸定居申請表」，台灣民眾定居大陸後，再進一步取得大陸身分證，就可免除目前編碼不統一的困擾。

不過，多數台商和台生受訪時說，更願意保留台灣身分，沒想過要變更為大陸籍。北京台商董先生說，台胞適用權益愈來愈多，例如以前不能經營個體戶、小作坊，需借用大陸籍人頭來申請，近年來全都開放，「其實台胞證和大陸身分證的功能已相當接近。」

天津台商葉先生表示，保留台灣身分或申請大陸身分，年齡不同會有不同考量。逾40歲台商，大多偏向保有台灣身分，並持續繳納健保費，這樣回台就醫時可多一層保障，「畢竟年紀愈大，醫療需求愈高。」

不過，葉先生坦言，許多台商在大陸成家立業，考慮到兒女在當地念書、未來就業問題，幫孩子辦了大陸身分，從出生開始就建立完整的健康檔案，「就以幼稚園來說，如果缺少完整的疫苗接種證明，會被拒絕入學。」

台灣女兒圓圓嫁到深圳多年，但沒想過入大陸籍。她直言，台灣護照的免簽國比大陸多，出國較方便。黃雨欣說，在大陸沒有醫保，產檢自費花了近萬元台幣，後來選擇飛回台灣產檢。

(中國時報)