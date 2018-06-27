日航半套改名 陸媒斥小伎倆

2018年06月27日 04:11 中國時報 李文輝／綜合報導

日航和全日空等日本兩大航空公司，12日才宣布把台灣改稱為中國一省，即遭美「商業內幕」網站於美東時間25日爆料，兩航企只改動簡體中文版網頁，英、日文版本台灣仍列在國家一欄；報導說，日本航企「折中做法」旨在「安撫大陸政府和避免受罰的同時，也不會過度妥協」，足為其他航企參考。陸媒《環球時報》昨駁斥稱，大陸政府和民眾顯然不會接受這種「小伎倆」。

大陸民航部門4月致函44家外國航空公司，要求5月25日前糾正官方網站和其他資訊對台港澳的「錯誤標注」。

據悉，兩家日本航企簡體中文網頁對台灣表述為「中國台灣」，但面向台灣的繁體中文，與日文、英文等版本網頁，「台灣」仍和「中國大陸」並列標注在國家欄位。

《環時》報導，大陸航空專家張寶鑫表示，陸方不可能接受這種方式。大陸民航監管部門的督促函很明確，外航不是只更改簡體中文網頁，而是簡體、繁體、英文及其他任何語言都要更改。在大陸經營的航空公司，必須遵守大陸政府的管理。這個問題不涉及其他，是主權問題，沒有談判餘地和打折執行的空間。

張寶鑫認為，隨著最終期限到來，陸方可通過制定進一步措施來督促相關航空公司執行。可據航權對等原則，調整外國航空公司飛往或經過大陸航班，對大陸境內運營網站及App、在陸銷售和組織提出一系列整改措施。

澳洲《金融評論報》報導，拒絕為台灣改名而冒犯大陸的企業，可能受到懲罰是，不被邀請參加11月上海國際進口博覽會。

(中國時報)