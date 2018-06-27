檢調誘導證人 27名醫無罪

2018年06月27日 04:11 中國時報 林偉信 、 倪浩倫 ／台北報導 ／台北報導

被稱為史上最大醫界集體逃漏稅案，225人認罪獲緩起訴，另國軍台中總醫院、少將院長王智弘等27人因不認罪遭起訴。台北地院審理後，痛批檢調預設立場且誘導證人，程序上有嚴重瑕疵，且檢方舉證不足，昨將王等27人判無罪。王未表示意見；三總整形外科主任戴念梓則說：「終於鬆了口氣」。

在八仙塵爆事件積極救治傷患的戴念梓強調，為了此事，他們付出了非常多的心力來說明、爭取公評，相當辛苦，也非常感謝法院能作出這樣的判決；他說，整起事件中，檢察官可能有些誤會，甚至有些預設或先入為主的觀念和思考，對此感到無奈。

糾結多年 戴念梓嘆雙輸

他說，良知與行為，還是必須要接受公平的對待，所以才不選擇認罪，這幾年來真的相當辛苦，有時心裡也會產生糾結，但總算是撐了過來。由於此案仍可上訴，戴念梓指出，他不認為檢察官堅持上訴是個明智的行為，若真的上訴，他也認為結果仍會一樣。

戴念梓坦言，這件事情暫告段落，其實是個「雙輸」的結果，浪費很多醫療和司法資源，對社會並沒有改善。

捐錢逃稅 認罪緩起訴

本案爆發2005年間，國稅局稽核綜合所得稅，發現多名醫師捐款給思源教育學術促進基金會、成漢教育基金會，藉此降低稅率，但基金會事後卻以獎助研究計畫為名，回流9成捐贈金額給這些醫師。

預設立場 程序有瑕疵

國稅局清查自2005年至2009年間，共有253名醫師、醫學院教授透過這2個基金會逃稅，捐贈金額總計2.6億多元，逃稅金額為7840萬多元。其中國防醫學院院長、中央研究院院士蔡作雍等225人因認罪獲緩起訴，另有27人不認罪遭起訴。

北院審理後認為，被告中有些人捐款金額遠超過實際領得的補助額，無法構成「真捐贈、真逃稅」，且勘驗錄音檔案發現，檢調在詢問基金會證人時，有預設立場、反覆質疑、誘導或暗示受詢問人該如何回答，程序有嚴重瑕疵。

北院指出，基金會相關成員在法院審理作證時，未證述基金會將捐款金額以95％退回給原捐款人的經過，被告也否認犯案，檢方又提不出其他證據佐證，因此27人全獲判無罪。

(中國時報)