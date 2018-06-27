華泰、凱基爆弊 金管會開鍘

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中國時報
／台北報導

華泰銀行中壢分行行員爆發3起違法授信放款，有問題的放款金額高達4.5億，已由檢調偵辦；另凱基銀行行員涉越權鉅額炒匯，金管會認為兩家銀行的內控內稽嚴重失靈，造成重大損失，昨分別依銀行法對華泰銀行處300萬元罰鍰、凱基銀行800萬元罰鍰。

銀行局副局長莊琇媛指出，華泰銀行中壢分行共發生3件弊端，首先是同一名行員承辦的23件授信案，都有鑑價、逾放比過高問題，且借戶延遲繳息，徵信報告卻沒有揭露，23件共放款2.5億元，轉催收1.3億元。

第2案為建商分戶貸款案，共有14戶，總計貸款1.1億元，轉催收達6400多萬元，這些案件分別在貸款不久就有同一個第3人代為還本繳息、或被查到多筆貸到的資金流向建設公司，懷疑建商是以人頭名義分散貸款。

第3案共6戶，放款9,000多萬元，都有擔保品高估問題，其中有3案轉催收高達4900多萬元。目前檢調已經移送分行經理、授信主管、承辦人員2人共4人偵辦。

莊琇媛指出，華泰過去內部例行檢查都沒有發現問題，去年10月檢調單位調查才發現早從2014年到2017年陸續都有不動產貸款異常，並在12月向金管會通報重大偶發事件，金管會去年6月就已要求改善。

另凱基銀行之前爆出交易員3月間進行加拿大幣交易，超額操作相當於351億新台幣的資金部位，並造成810萬美元（約2.4億新台幣）虧損。

莊琇媛指出，柯員越權超額操作時，主管並沒有干涉，一直到柯出清並已造成鉅額損失後，才主動上報主管，證明凱基辦理外匯交易內控的前、中、後台3道防線全部失靈。金管會除開罰，也暫停凱基辦理日間交易時間外交易3個月，並令柯姓交易員解職、黃姓主管停職3個月。

(中國時報)

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