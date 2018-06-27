直擊！美女上尉載已婚上校進摩鐵

2018年06月27日 04:11 中國時報 陳柏安／台北報導

空軍氣象聯隊保防官齊美雯，身高172公分，外型甜美，曾任小英專機保防官。37歲小姑獨處，遭檢舉與3名「校級」長官「有不正當的男女關係」，還被爆涉及違紀與關說，國防部情報次長室甚至為她延長甄選日期。《周刊王》直擊，齊美雯日前午休開車離營後，載著已婚的直屬長官、上校政戰主任楊淵琛，直驅摩鐵待了3小時！

對此，齊美雯表示，她當天請假離營時，剛好遇到楊也要離開營區，只是順道接送，而從考外事聯絡官開始，她至少就接獲7到10次黑函，讓她相當困擾，司令部長官也進行3次調查，都查無實據。楊淵琛也說當天是齊美雯順道載他去搭車；空軍司令部強調，齊美雯絕無涉及違紀與關說。

美麗華大直影城宣布停影1個月，被擠出該公司的黃世杰痛批家族成員想將「美麗華」品牌占為己有。熟知內情的讀者爆料，事件導火線實為黃世杰的尤姓女密友，掌握美麗華集團大權，才會造成美麗華家族決裂！對此，尤女無奈地說：「完全不是事實！」，她呼籲相關人士能理性對待事件發展，勿將家族鬥爭衍伸到她個人身上。美麗華娛樂發言人陳澤傳則表示，對尤姓女子事件毫無所悉，無法回應。

《時報周刊》報導，曹佑寧主演的偶像劇《人際關係事務所》，正在台視、東森等頻道熱映，不擅言詞的他，在劇中得大展「嘴上功夫」，除台詞超多，還得男女通吃，與郭書瑤、王柏傑接吻喇舌！而曹佑寧和郭書瑤拍吻戲時，因為沒聽見導演喊卡，硬是超時了15秒！《周刊王》本期附贈「E奶萌主」吳元元跨頁美照！更多精采內容，詳見今日「聯姻」上市的《周刊王》《時報周刊》。

(中國時報)