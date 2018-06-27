借書一卡通 北北基共享閱讀

2018年06月27日 04:11 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

北北基一證通服務

基隆市繼與新北市展開閱讀資源共享服務後，即日起正式與台北市合作一證通用服務，1張借閱證即可借遍「北北基」圖書館，並可在超商歸還，更與全家便利商店合作，即日起至9月30日，將北北基任一市的圖書借還在全家超商，還有機會可以抽到50元的購物金。

基隆市文化局表示，只要持有北北基任一市的借書證，皆可至3市的圖書館辦理一證通的開通服務，就可跨市借閱圖書，但目前尚未開放跨縣市調閱取書。目前基隆與新北有開放圖書館跨館還書，並可於萊爾富、全家各門市通還圖書；但台北市館藏無法跨縣市跨館還書，僅開放萊爾富、全家、7-11各門市歸還圖書。

超商還書服務 一次45元

文化局統計，基隆市與新北市於去年10月共同推出超商還書服務，截至今年5月底止，在新北、基隆申辦一證通開通服務，已累積3萬7031張，以及7630冊的通還量。截至去年底，基隆市圖書館藏量66萬433冊、台北市圖書館藏量1043萬5312冊、新北市圖書館藏量1054萬3648冊，民眾可享有3市圖書資源借閱服務。

打造北北基共同生活圈

文化局說，超商還書服務採使用者付費，1次45元，北北基3市已爭取到全家超商提供優惠活動，推出「好書大家讀-北北基閱讀有禮」活動，並提供600組50元購物金，即日起至9月30日在全家超商借還北北基任一市圖書者，將有機會抽中50元購物金。 文化局表示，北北基共同生活圈已然形成，基隆市於去年與新北市合作推出一證通用與聯合通還服務，讓閱讀服務能跨越行政區域的範疇，此次透過與台北市合作，將使北北基生活圈更緊密，便利跨行政區生活的市民利用閱讀資源。

(中國時報)