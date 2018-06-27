侯諷執政嘸半步 選舉全奧步

2018年06月27日 04:11 中國時報 王揚傑 、 陳燕珩 ／綜合報導 ／綜合報導

民進黨不斷追打文大宿舍案，國民黨新北市長參選人侯友宜26日重申，他的財產申報一切按照規定合法申報，妻子成立的公司也都合法繳稅、依法信託、依法申報，民進黨舉全國之力打負面選舉，只會讓人覺得「執政嘸半步，選舉全奧步」，他選擇正面迎戰。

正面迎戰負面選舉

北市議員王威中26日舉行記者會指出，大群館建物屬於又昱公司，公司代表人是侯友宜女兒，土地持分則有5分之4屬於任美鈴，既然建物與土地屬不同人持有，即使同是一家人，左手繳給右手，仍需繳納租金。

先不論土地市價多少，以較低的公告現值計算，任美鈴持有土地的公告現值1.79億元，再用5％計算合理租金，任美鈴每年應向又昱公司收取896萬元土地租金。

不過，任美鈴信託土地的台銀帳戶餘額歷年來都不到1萬元，再看公職人員財產申報表，侯友宜家庭存款一直維持在500萬左右，根本找不到這筆每年800多萬的租金收入，質疑逃漏所得稅款，國稅局可向侯家追繳超過2000萬欠稅。

侯友宜表示，21年來整個租賃案，包括與文化大學簽約、台北市政府都發局現場會勘、公安消防安檢等全都合法；選舉到了，台北市政府或其他人有不同聲音，又要重新來檢視，難免讓人聯想選舉的操作，所以他都用平常心看待。

侯友宜強調，民進黨不需要舉全國力量以負面選舉的方式來操作，會讓大家感覺「執政嘸半步，選舉全奧步」，正面選舉才是對的，所以他會正面迎戰。

轟綠抹黑沒有下限

侯友宜選舉辦公室也回應王威中的指控，難道王威中以為台灣的國稅局這麼無能？若真有他說的事情，國稅局這麼多年會不聞不問？民進黨的選舉抹黑沒有下限。

(中國時報)