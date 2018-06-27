移工控宏達電 剝削膳食費

2018年06月27日 04:12 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

宏達電26日舉行股東會，逾20名移工在場外陳情，控訴公司違法收取膳宿費、代扣餐費，還要求移工簽署自願離職書，在勞團聲援下，呼籲公司退還費用，裁員前也要輔導移工轉換工作，宏達電代表接下陳情書後未正面回應。

資方聲明一切合法

宏達電事後發表聲明強調一切合法，勞動契約附加條款和工資切結載明2500元膳食費由員工自行負擔，而代扣餐費是因員工消費超過每日135元餐費上限，或是在超商購物，才會從薪資扣除，都有消費明細可供查詢，現已更改消費模式，由員工當場付現，不再代扣薪資，避免爭議，員工如有疑義可向公司釋疑。

勞動局介入調查中

桃園市群眾服務協會移工服務暨庇護中心主任汪英達，昨率逾20位移工到宏達電股東會場外陳情，直指宏達電違反勞動契約，不但收取膳宿費、代扣餐費，還涉嫌在勞動契約附約假造移工簽名，有偽造文書之虞，宿舍人員更會侵占移工私產。

汪英達說，宏達電對外宣稱要大力發展4大面向，2月卻開始要求移工簽署自願離職書，規避大量解僱要通報，質疑賣掉手機部門應該滿手現金，卻邊說要擴廠、實質卻是裁員，質疑要「斷尾求生」。

桃市勞動局指出，收取膳宿費、侵占私產和偽造文書等爭議都在介入調查中，將依法核處、移送法辦，也將會督請宏達電協助移工轉換雇主。

(中國時報)