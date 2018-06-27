彰基攜手415院所 拚醫療分級

彰化基督教醫院26日攜手415家醫療院所、照護和轉代檢機構，啟動「彰基醫療航艦‧齊力精準啟航」儀式，宣示強化雙向轉診、全面落實執行分級醫療。（謝瓊雲攝）

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中國時報
／彰化報導

彰化基督教醫院26日攜手415家醫療院所、照護和轉代檢機構，在彰化縣長魏明谷、健保署長李伯璋、縣籍立委等人見證下，啟動「彰基醫療航艦‧齊力精準啟航」儀式；宣示強化雙向轉診、全面落實執行分級醫療。

檢查報告上雲端

合作對象來自全台各地，包含241家醫療群、74家長照機構、95家轉代檢院所，和5家策略聯盟醫院；病患從基層診所轉診到彰基，經階段治療、醫師評估病情穩定後，可再轉回原院所，用藥問題可透過彰基物流系統直接宅配患者家中，讓就診領藥更便利。

院長陳穆寬說，彰基是彰、雲、投3縣市醫學中心，總院加上兒童醫院每天門診量超過7000筆；其中預留2600個轉診名額，不怕掛不到號，希望未來雙向轉診人數再翻倍。彰基推動「健保醫療資訊雲端查詢系統」，讓檢查報告上雲端，民眾可跨院查詢各項檢查檢驗報告、用藥，甚至斷層掃描、X光、大腸鏡等影像檢查結果。

宣示強化雙向轉診

醫事部副主任江季蓉指出，目前總院加上兒童醫院1天門診量高達7000筆，過去多數民眾普遍有大醫院、名醫迷思，對轉診制度存疑；電子溝通平台建立後，不論基層院所或醫學中心醫師，皆能詳細掌握患者病情，有助提升民眾信任度，目前彰基下轉比例約占8％至10％。

魏明谷說，分級醫療讓醫療資源更精確地用在每個患者身上，大、小醫院相輔相成，養成就醫正確觀念；李伯璋強調，分層醫療很重要，健保醫療資訊雲端分享，讓病人至任何醫院就診，醫師都能直接從雲端系統，調閱過去做過的檢查、相關病歷，照護民眾健康更便捷有利。

(中國時報)

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