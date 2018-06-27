鰲鼓溼地 夏季可賞高頭蝠

在東石自然生態展示館廣場前，有棵巨大華盛頓椰子樹，每到夏季總聚集數以百計的高頭蝠。（義林區管理處提供）

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中國時報
／嘉縣報導

嘉縣東石鄉鰲鼓溼地是國內重要野鳥棲地，除冬季候鳥會在此群聚外，少有人知道每年一到夏季，在東石自然生態展示館廣場前，總有數以百計的高頭蝠高掛在華盛頓椰子樹上孕育後代，一直到中秋節後才陸續離去，該處也成為觀賞高頭蝠的熱點。

中秋後才陸續離去

鰲鼓溼地森林園區生態旅遊服務中心執行長蔡淑麗透露，在今年梅雨季來臨前，曾在華盛頓椰子樹上，觀測到約800多隻的高頭蝠，但這幾天卻不見蝠蹤，推測恐受日前梅雨鋒面帶來持續性強風豪雨影響，導致棲息環境又溼又冷，不利高頭蝠繁衍後代，可能因此去找其他避難所。

蔡淑麗表示，社區內植有2、30棵台灣蒲葵樹，亦為高頭蝠的自然棲息地，同時設有蝙蝠屋，可供高頭蝠藏身，甚至住家屋簷，也是牠們常見的棲息地之一，目前高頭蝠只是分散住所，待天氣穩定後，應會再返回至該棵華盛頓樹梢。

嘉義大學生物資源學系助理教授方引平指出，華盛頓椰子樹有層層托葉且葉面較大，易於高頭蝠攀附，加上鄰近地區的平地森林自然條件好，可讓懷孕的高頭蝠，安心在此準備「生小孩」，附近有不少高蝠蝠的食物來源，包含甲蟲類、蚊蠅及飛蛾等，便於成蝠外出覓食，並照料幼蝠。

高掛椰子樹上生育

方引平認為，高頭蝠對於周邊生態環境「貢獻大」，尤其牠們以甲蟲類為主要食物來源。如此一來，不僅能降低殺蟲劑量，又可維持生態鏈穩定，若無人為干擾因素，再加高頭蝠對棲所忠誠度高，因此牠們幾乎定期前往東石鄉四股社區育幼，數量有上升趨勢。

方引平解釋，高頭蝠為台灣原生物種，全台皆能看見牠們的蹤影，只是在北部停留時間較短，且多在閣樓或屋簷下，南部則可長達6至7個月；秋冬時會轉往淺山地帶，海拔約在500至600公尺以下的山區或樹林棲息。

嘉義林區管理處規畫即起至8月26日，在館內舉辦「阿蝠的異想世界」活動，進行現場直播， 完整呈現高頭蝠可愛模樣，並於暑假周末，舉辦限定版的「阿蝠說故事」，時間分別為7月8日、22日、8月5日及19日，歡迎民眾前去認識獨特的高頭蝠生態。

(中國時報)

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