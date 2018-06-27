獼猴除名保育類 農民嘆嘸效

2018年06月27日 04:12 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

野生台灣獼猴調降為一般類，已不在保育類野生動物的保護傘下，台東部分農民磨「槍」霍霍，準備對潑猴宣戰，但是多數農民認為猴子太聰明，已能洞察人類習性，農民根本拿牠沒轍，台灣獼猴從保育類除名，對於除猴害的幫助不大。

部分果農備好槍炮宣戰

台東的農民一提到猴害就氣得咬牙切齒，尤其是東河鄉每年到了香丁產季，就上演人猴大戰，雙方鬥智、鬥力，但是孤掌難敵猴群，農民總是輸家。獲知林務局宣布將台灣獼猴從保育類調整為一般類，林姓農民額首稱慶表示「槍炮已經準備好了，要向入侵果園的潑猴宣戰」。

建議政府補貼經費獵殺

但是多數果農仍持悲觀態度，東河鄉北源村長李重民表示，猴子已經學會觀察人類習性，槍一舉起來，牠們就一哄而散，根本打不到，也不能施用毒藥，完全拿牠沒轍。

「山豬王」吉亞努也鬥不過現代齊天大聖，他在延平山區種鳳梨，還養了20幾隻狗看顧，但是猴群仍然為所欲為，台灣獼猴從保育類中除名，對於除猴害作用不大，他建議政府用補貼經費方式讓民眾進行獵殺。

降級仍受到保育法規範

台東縣政府農業處畜產保育科長饒和奇表示，台東縣約有3萬隻台灣獼猴，降級為一般類後仍受到野生動物保育法的規範，不能騷擾、虐待、獵捕，不能使用獸夾或毒餌。

他說， 使用電圍網防治猴害，已有初步成效，也是人猴和平相處之道，政府已針對0.2公頃以上私有土地或合法承租地提出電圍網補助，每戶最高補助4.5萬元，台東縣今年有54戶提出申請，目前還有4個名額。

(中國時報)