花蓮廚餘大戰 代處理收費惹議

花蓮縣東大門觀光夜市面臨被收取廚餘處理費的窘境 。（范振和攝）

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中國時報
范振和∕花蓮報導

花蓮縣即將發生廚餘大戰？部分養豬大戶揚言7月1日起收取每月每桶5千元處理費，頓成餐飲界熱門話題，花蓮縣環保局接到民眾陳情後，26日發文除了澄清無訂定收費辦法外，也要求養豬場自重，以免落人口實。

東大門國際觀光夜市包括各省一條街、原住民一條街、自強夜市四大區塊近400攤位，自強夜市主委謝順泉指出，最近收運廚餘的養豬戶告訴他，環保局要求妥適處理廚餘，因而業者必須在7月1日起開始收取處理費，每桶每月5千元。

謝順泉說，光是自強夜市每月以3桶計價，就要多支出1萬5千元，在經濟不景氣的當前，對攤商而言，是一大負擔。養豬戶清運廚餘養豬，可節省飼料費，同時，因肉質好，比一般飼料豬售價高，他實在搞不懂，為何養豬戶此時要索取廚餘處理費？他有不少海產、小吃店的友人告訴他，為此，已轉丟市公所廚餘車。

環保局獲知後，昨天發文給運用廚餘養豬的畜牧場與個體戶，鄭重澄清環保局並沒有訂定相關收取處理費辦法，請養豬戶自重，環保局也會加強宣導垃圾分類。

縣府農業處漁牧科長黃耀興指出，養豬戶常抱怨，廚餘內容物琳瑯滿目，有免洗碗筷、塑膠袋、貝殼等，他們得花費人力清理，他認為，這可能是廚餘養豬戶計畫收處理費的主因，不過為了維護花蓮觀光大縣的美名，他會與養豬戶溝通，也盼餐飲業者清楚分類，以期達到雙贏目的。

(中國時報)

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