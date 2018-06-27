韓原創《光的來信》 歌劇院登場

2018年06月27日 04:12 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

獲韓國2015年原創劇本大賽首獎、觀眾年度票選原創音樂劇第一名的《光的來信》，海外首站公演將在台中國家歌劇院登場。歌劇院藝術總監邱瑗26日說，國家歌劇院是全國唯一擁有2個樂池表演廳的展演館，極具發展音樂劇潛力，韓國近10多年在音樂劇發展紮實蓬勃；《光的來信》劇作更是講述年輕人對文藝創作的熱愛，邀請民眾夏天來台中看音樂劇。

韓國2016年觀眾票選最喜愛原創音樂劇《光的來信》海外首站演出，將於8月17日到19日在台中國家歌劇院登場；將由李奎炯、金鐘九飾演劇中作家金海鎮，文太裕則綱演出鄭世勛。26日舉辦記者會，演員文太裕、蘇貞化兩人現場演出對手戲，此次為韓國原創音樂劇首度跨海演出，不少台、韓觀眾都引領期待。

《光的來信》以韓國歷史文壇小說家李箱、金裕貞等文人生死之交為靈感，韓國1930年代藝術氛圍為背景，講述夢想成為作家的18歲鄭世勛的故事；他愛慕天才小說家金海鎮而以筆名「光」寫粉絲信，將對文學創作喜愛與慾望投射成「光」性格特質，字裡行間傾吐對偶像景仰與崇拜。

文太裕表示，他非常珍惜首度海外公演，深悟喜愛文學創作的鄭世勛內心及個性成長，劇情後半段強烈情感表現，多次讓他感動掉淚；蘇貞化說，飾演鄭世勛內心所投射的「光」，成為他心中的繆思而深感榮幸，雖演員以韓語演出，相信一樣感動人心。

(中國時報)