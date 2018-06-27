科技農夫 推動有機轉型作物

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中國時報
／嘉縣報導

從事科技業10多年的義竹鄉青農黃振瑞，6年前因父親生病過世，為了要照顧母親，毅然辭去在新竹科學園區的高薪工作，與太太2人返鄉務農。但主管仍看重他的專才，希望能續留公司服務，於是讓他每周2天往返兼職，成了不折不扣的科技業農夫。

電子工程出身的黃振瑞，舉凡電腦系統、產品研發及設備管理等，皆難不倒他。由於曾任職人造鑽石運用公司，熟知鑽石相關特性，包含其硬度高可供切割、導熱快速，以及經添加特殊物質後，能把廢水中的有毒物質分解。過去處理過電子、工廠與河川廢水，而當他進行農藥水分解時，發現須多花費4倍時間，才能達環保放流水標準，讓他相當震撼。

正因有分解農藥水的經驗，促使他在耕種期間需提醒自己，降低農藥與肥料使用劑量，即便是通過政府安全測試，也應盡量避免，「心驚驚，會不敢用」。若以種植水稻而言，黃振瑞說，比起慣行農法需噴4至5次農藥，使用4、5包肥料，他幾乎都減半，認為「收成沒那麼好，也沒關係，至少不要殘害自己和別人」。

儘管黃振瑞從小會幫忙家中農事，但自己真正投入後，才體認到不是這麼容易，但他指出「每個時期做好自己的事」，各行各業的概念皆可延續。他把自己的科技專才融入農業，包含資訊系統處理，溫室配線及控制馬達時間等，並自去年開始生產有機轉型期作物，表示「只要不妨害生產，讓牠們共存又何妨」。目前他不僅與國內知名連鎖超市合作，打出自己的口碑，也開放自家農場，提供學校進行食農教育。

(中國時報)

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