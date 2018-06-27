蘇貞昌客串筍農 直播推銷梨仔筍

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中國時報
／新北報導

推銷新北在地好筍，民進黨新北市長參選人蘇貞昌26日前往三峽五寮當一日筍農，體驗筍農辛勞，他也跟上新媒體趨勢，透過直播向網友推銷三峽「梨仔筍」及傳授採筍祕訣，邀請大家多吃「最對時」、健康又好吃的竹筍。

蘇貞昌表示，三峽綠竹筍是經鑑定、品質最好的竹筍，小時候曾有挖筍經驗，這次特別向「甜筍王」黃清泉班長討教；從土找裂痕發現筍子，以及鏟竹筍，蘇貞昌做來得心應手。

蘇貞昌說，「看人挑擔不吃力」，自己下田挖筍才知盤中飧的辛苦，他不僅要將自己挖的好筍帶回去給太太，也將親自料理給競選辦公室的同仁吃，讓大家品嘗，慰勞大家近來的辛勞。

黃清泉說，三峽農會竹筍不灑農藥、除草劑，最重要甜度達7.2度，有「梨子筍」的美稱，歡迎大家一同前來品嘗。

蘇貞昌辦公室也在26日公布臉書30秒動態封面，蘇辦表示，八樓公用空間是由八年級生的設計師謝瑋翔操刀設計，由於競選團隊的年輕化，整個設計團隊的風格也相對活潑、動感。

謝瑋翔表示，看到這次蘇貞昌的主視覺「衝」設計出來後，就很想要把那個「衝」字做成動態，他利用快節奏的音樂，帶出很多圖像的變化，特別是燈泡的發光，閃電的動態，當然還有配合蘇貞昌個人特色的結尾「衝、衝、衝」三個大字，加深網友印象。

(中國時報)

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