通緝犯躲山區 違規左轉露餡

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中國時報
／花蓮報導

花蓮玉里鎮一名強制猥褻未成年少女被判刑的袁姓男子（45歲），為躲避入監執行，逃至樂合山區工寮躲藏，日前他騎乘機車下山採買，卻未依規定兩段式左轉被警察抓個正著，員警見他神色慌張，一查發現竟然是在逃通緝犯將他扭送法辦，終究逃不過司法的制裁。

警方表示，卓溪分駐所警員胡傅金堂、張沛晴日前於玉里鎮興國、光復路口執行定點交通稽查勤務，看見一名中年男子騎乘機車未依規定兩段式左轉，將他攔下盤查，員警發現男子神色慌張，更加深警方疑惑，要求警專實習生陳瑀婕以警用小電腦詳細盤查身分。

沒想到電腦跳出資料附註，才知道該名45歲的袁姓男子為查捕逃犯，因為對少女伸出狼爪，得知強制猥褻被法院判刑3年2個月定讞後，隨即搬離住處逃逸躲藏，遭到花蓮地檢署發布通緝。

玉里分局長潘仕能說，熟知山地地形的袁男躲藏在樂合山區工寮，以躲避警方查緝，這次他下山加油及採購生活用品，沒想到因為交通違規而栽在警察手裡。

潘仕能也說，此次執勤同仁皆相當認真，落實勤務攔查違規，進而能查獲通緝犯，員警針對通緝犯確認身分、進行搜身、檢查其所攜帶之物品等細節落實，也讓剛分發至分局的實習生，學到了寶貴的一課，為未來成為正式警察預先做準備。

(中國時報)

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