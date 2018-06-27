花蓮租車行大火 40輛機車成廢鐵

花蓮火車站前一路順租車行發生大火，約40輛汽機車被燒毀，損失超過300萬。（許家寧翻攝）

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中國時報
／花蓮報導

花蓮火車站前一間機車租車行，26日一早疑似電動機車充電時不慎燃起熊熊大火，火勢延燒5間鐵皮平房與周邊約40輛汽機車，濃煙竄十層樓高，屋主打著赤膊倉皇逃生，看到店面付之一炬，掩面低頭大呼「奈會這樣！」

昨日早上午7點22分站前國聯一路「一路順」租車行，店內突然竄出陣陣濃煙，一名外籍女移工試圖搶救將兩輛機車推至騎樓，但火勢來得太快，放下車輛拔腿逃跑，腳卻不慎遭割傷。

花蓮縣消防局日前因一間溫泉旅館失火「跑錯地方」造成救災延誤，這次聽到「站前機車行」火災，急命附近花蓮、自強、美崙、仁里及北埔五個分隊前往灌救，不過店內易燃物太多，到場時整排鐵皮建築已經陷入火海，濃煙連幾公里外都看得到，還誤以為火車站失火。

消防局出動19台車輛與70名警義消迅速阻止火勢蔓延，不過4間店面包括一家小吃店已全毀，游姓租車業者逃生後大呼「害了！害了！」不敢置信店內約40台電動摩托車、打擋機車燒到剩骨架，初估損失逾300萬，不少遊客見狀改至對面車行租車。

火勢在半個小時獲得控制，消防局副局長吳泰濬說，初步研判起火點位於租車行門口角落，因機車行不屬公共眾使用建築，原則上只要裝上滅火器並未列管消防安檢稽查，至於是否電動機車在充電時引起火災，還需要進一步調查。

(中國時報)

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