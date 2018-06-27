健新橋面大裂縫 工務局說安啦

2018年06月27日 04:12 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

上周豪雨不只造成台南市東區、安平區各有一處路面崩塌，造成機車騎士受傷，車流量極大、通往安平工業區的健新橋，也被民眾發現橋面竟出現2條大裂縫，用路人憂心安全，台南市議員盧崑福要求工務單位應進行鑽勘，不要造成傷亡才檢討。工務局表示，經查發現屬於反射性裂縫，與橋梁結構安全無關。

盧崑福表示，繼東區大同、林森路地下道機車道陷落及安平區建平路中央塌陷成大窟窿，造成機車騎士受傷，通往安平工業區的路橋竟在毫無地震情況下，南北車道都出現裂縫，裂痕寬度最小5公分、最寬裂縫已進行填補。

「這座橋耗費1億元興建，才通行7年，橋面卻出現裂痕，不可思議。」盧崑福大力抨擊橋的品質，不過，陪同勘查的工務局養護課則解釋，裂縫為熱脹冷縮所致，沒有安全顧慮。

盧崑福指出，建平路通往安平工業區與新樂路銜接的這座橋，主要是紓解中華西路通往台17線交通流量，由於大卡車及貨櫃車等重車在白天時段無法進入市區，因此，此橋皆是重車在使用，平時上下班時段則擠滿汽車與機車，使用率極高，橋梁結構安全必須重視，希望市府未雨綢繆、加強防護。

他說，橋下是水面，與林森路及建平路的路面塌陷，底部是泥沙地不同，若未來出現斷裂，後果不堪設想，民眾只能自求多福。

工務局說明，健新橋面柏油路下方設有2道角鋼伸縮縫，會因橋面活動而造成開裂，屬於反射性裂縫，與結構安全無關，但為避免影響用路人安全，已將裂縫修補完成，並將利用今年度橋梁檢測開口契約，要求廠商針對健新橋進行目視檢測。

(中國時報)