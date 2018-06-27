柯保不住他 畜產總座被辭職

2018年06月27日 04:11 中國時報 吳堂靖 、 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

首都之戰白綠分手，後續效應引發關注，不僅北農總經理吳音寧岌岌可危，同樣農陣出身的畜產公司總經理姚量議上任不到1年半，現已黯然下台。由於姚在任內表現良好，消息一出業界譁然，更爆出新總經理楊嘉仁是臨危受命，柯文哲及陳景峻對此則互踢皮球，雙方關係是否生變，也引發關注。

台北畜產公司25日改選董監事，新任董事長由士林區農會理事長葉文忠擔任，並提名畜產公司業務經理楊嘉仁出任總經理，而表現備受推崇的姚量議卻中箭落馬，事後也在臉書寫下「相信日久見人心，我們一起支持對的人」等語，姚「被請辭」傳言甚囂塵上。

勇於改革 任內表現佳

業界人士不解表示，姚量議為雞農二代出身，不但了解基層生態也勇於改革，例如他大力支持「土雞運銷新模式」試辦，另也爭取不少農委會的補助，在實務及政治手腕方面皆比新任總經理更游刃有餘，突然走人，實在非常可惜。至於姚量議則以育兒為由，低調不願再對人事案表示意見。

昨天更有市府畜產人事案公文外流，內容建議總經理由姚量議續任，公文從科長一路上呈到祕書長、副市長，22日也由柯文哲親自簽名、拍板，未料卻在董事會上翻盤。

對此，柯文哲與副市長陳景峻各執一詞，柯文哲26日受訪表示，他是堅持不要換的，但董事長有總經理提名權，也有自己屬意人選，最後則交由陳與董事長商量。陳景峻也澄清，柯授權他協調四大公司人事案，他雖以官股身分表達市府立場，但最終仍尊重董事會決議。

陳景峻「尊重董事會」

目前北市府持股的4大運銷公司，除了北農、畜產外，漁產公司已於3月舉行改選，董事長黃俊誠、總經理陳志芳均留任，至於花卉公司也在本月改選，董事長由花商代表李明聰接棒，民進黨籍前市議員、副董事長呂瀅瀅雖一度傳出走人，最終仍順利留任，4大公司人事是否會因政治因素有所變卦，備受關注。

(中國時報)