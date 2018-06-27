新北員山公園 踏青新選擇

新北第37座特色公園員山公園26日完工啟用，市長朱立倫到場與使用遊憩設施的小朋友們互動。（王揚傑翻攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

新北市第37座特色公園中和「員山公園」26日正式完工啟用，市長朱立倫親臨主持啟用典禮，大力宣傳員山公園不但遊憩設施豐富多元，同時結合日據時代的歷史遺跡「海山神社」和香火鼎盛的「五聖靈濟寺」，使原有的老舊公園煥然一新，定會成為親子踏青的熱門景點。

滑草坡滑索道 挑戰膽識

工務局表示，經市府與地方代表努力爭取，順利完成中和第六公墓遷葬，將騰出的土地與既有公園綠地整合，進行公有地活化改建，工程自去年8月17日開工，總經費約6千餘萬元，增闢完工後的員山公園面積廣達1萬7100平方公尺。

嶄新的員山公園設置了高山、軍事等主題式的遊憩設施，包括長達20公尺彩繪溜滑梯、配合園區高低地勢設計的親子滑草坡、以城堡造型作為外觀的室外滑索道等，除了讓孩子挑戰膽識，更可培養野外求生技能。

朱立倫表示，員山公園在市府團隊努力下，將老舊公墓遷葬與既有公園綠地結合，加入共融性遊具及特色設施，提供多元繽紛的遊憩空間，無論大人、小孩都有更好的環境。感謝所有議員、里長支持，讓使用公園設施的民眾能享受舒適、自然且安全的休閒環境。

觀景台可遠眺台北101

新工處指出，員山公園設施還兼顧弱勢民眾，園內特別設置輪椅閘門及扶手，讓身心障礙、行動不便民眾能參與其中。園內的鞦韆、沙坑、攀爬網、攀爬牆等設施，均依照園區的地貌，分布在各個角落，觀景平台甚至可遠眺台北101，讓來員山公園的民眾，能享有主題樂園般的樂趣。

(中國時報)

柯保不住他 畜產總座被辭職 政治素人選議員 政壇添活水

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。