新北員山公園 踏青新選擇

2018年06月27日 04:12 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

新北市第37座特色公園中和「員山公園」26日正式完工啟用，市長朱立倫親臨主持啟用典禮，大力宣傳員山公園不但遊憩設施豐富多元，同時結合日據時代的歷史遺跡「海山神社」和香火鼎盛的「五聖靈濟寺」，使原有的老舊公園煥然一新，定會成為親子踏青的熱門景點。

滑草坡滑索道 挑戰膽識

工務局表示，經市府與地方代表努力爭取，順利完成中和第六公墓遷葬，將騰出的土地與既有公園綠地整合，進行公有地活化改建，工程自去年8月17日開工，總經費約6千餘萬元，增闢完工後的員山公園面積廣達1萬7100平方公尺。

嶄新的員山公園設置了高山、軍事等主題式的遊憩設施，包括長達20公尺彩繪溜滑梯、配合園區高低地勢設計的親子滑草坡、以城堡造型作為外觀的室外滑索道等，除了讓孩子挑戰膽識，更可培養野外求生技能。

朱立倫表示，員山公園在市府團隊努力下，將老舊公墓遷葬與既有公園綠地結合，加入共融性遊具及特色設施，提供多元繽紛的遊憩空間，無論大人、小孩都有更好的環境。感謝所有議員、里長支持，讓使用公園設施的民眾能享受舒適、自然且安全的休閒環境。

觀景台可遠眺台北101

新工處指出，員山公園設施還兼顧弱勢民眾，園內特別設置輪椅閘門及扶手，讓身心障礙、行動不便民眾能參與其中。園內的鞦韆、沙坑、攀爬網、攀爬牆等設施，均依照園區的地貌，分布在各個角落，觀景平台甚至可遠眺台北101，讓來員山公園的民眾，能享有主題樂園般的樂趣。

(中國時報)